35 Absolventen aus dem Kreis Paderborn starten durch

Der Verein der Landwirtschaft hat ein großes Fest der Landwirtschaft in der Niederntudorfer Kleeberghalle in Salzkotten ausgerichtet. Dort haben 35 Absolventinnen und Absolventen einer Fort- oder Ausbildung im Bereich Landwirtschaft ihre Zertifikate und Diplome entgegengenommen. Zudem gab es deutliche Worte von Kreislandwirtin Susanne Mönnikes.

Nach den Grußworten von Landrat Christoph Rüther und Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger übernahmen die Vorsitzende Stefanie Kappius und der neue Geschäftsführer des VfL, Ferdinand Falke, die Übergabe der Diplome an die erfolgreichen Absolventen in der Kleeberghalle Tudorf.

Die Frauen und Männer hatten ihre Fort- und Ausbildungen zum Landwirt oder zur Landwirtin, zur Pferdewirtin, zum Forstwirt, zur Fachkraft Agrarservice, zum Landwirtschaftsfachwerker, zu staatlich geprüften Agrarbetriebswirten sowie in den Master- und Bachelorstudiengängen Agrarwissenschaften erfolgreich abgeschlossen. Daneben erhielten Antonie Mollemeier aus Wewelsburg und Heinrich Bultmann aus Hövelhof jeweils ihren Goldenen Meisterbrief.

„Nun können Sie alle die verdiente Ernte einfahren. Sie erhalten heute Abend Ihre Auszeichnungen, ein untrügliches Zeugnis für Ihre Qualifikation, dass Sie bestens vorbereitet sind auf die Führung Ihres landwirtschaftlichen Unternehmens“, sagte Kreislandwirtin Susanne Mönnikes. Auch wenn sich die Landwirtschaft zurzeit in einem Spannungsfeld befinde und sich mit Themen wie Klimawandel, Klimaschutz, Düngeverordnung oder Pflanzenschutz auseinandersetzen müsse, machte sie dem Nachwuchs Mut, die Zukunft aktiv anzugehen.

Auch das Thema Tierwohl sei ein weiterer prägender Begleiter der Landwirtschaft, sagte Mönnikes: „Es ist und bleibt für uns eine Herausforderung. Wer aber glaubt, dass das alles über den Produktpreis an der Kasse im Discounter abzugelten ist, den möchte ich als naiv bezeichnen. Umwelt und Landwirtschaft müssen miteinander versöhnt werden, sonst ist Landwirtschaft in unserem Land nicht mehr möglich.“

„ Wir brauchen auch endlich Klarheit, ob eine Tierhaltung in Deutschland überhaupt noch politisch gewollt ist. “ Kreislandwirtin Susanne Mönnikes

Die Betriebe brauchten endlich Planungssicherheit, um mögliche Investitionen leisten und bezahlen zu können. Und die Kreislandwirtin wurde noch deutlicher: „Wir brauchen auch endlich Klarheit, ob eine Tierhaltung in Deutschland überhaupt noch politisch gewollt ist. Die gesetzlichen Auflagen unserer Erzeugnisse übertreffen die der importierten Waren um ein Vielfaches und somit ist die Wettbewerbsfähigkeit gerade bei den tierischen Produkten mehr als gefährdet.“

Es werde ein System benötigt, das klar festlegt, wie die Zusatzaufwendungen und Leistungen honoriert würden, die Gesellschaft und Politik forderten, so Mönnikes. Ebenso sei eine klare Kennzeichnung der Importware notwendig. Dann zählte sie auf, was die Landwirtschaft außer der Nahrungserzeugung für Natur und Umwelt leistet. Dies sei zum Beispiel Biodiversität. Auch die Erneuerbaren Energien, die in der Landwirtschaft immer schon ein Thema waren, egal ob Biomasse, Solarstromerzeugung oder Windkraft, bedürften einer viel höheren Herausstellung in der Öffentlichkeit.

Kreislandwirtin Susanne Mönnikes (rechts) und Stefan Behrend (links), Dienststellenleiter der Landwirtschaftskammer, gratulieren Antonie Mollemeier aus Wewelsburg und Heinrich Bultmann aus Hövelhof zum Goldenen Meisterbrief. Foto: Hans Büttner

Mit einer gewissen Portion Sarkasmus brachte die Kreislandwirtin die von jetzt an geltende neue EU-Verordnung ins Spiel, in der nun neben Mehlwürmern und Heuschrecken auch Grillen in Lebensmittel verarbeitet werden dürfen: „Vielleicht ist dies für den ein oder anderen eine Chance für ein neues betriebliches Standbein. Wir sind es ja gewohnt, auf den Markt zu reagieren. 75.000 Grillen werden in einem 700-Liter-Container gehalten. Da bekommt das Wort Massentierhaltung einen ganz neuen Charme.“

Vorsitzende macht angehenden Landwirten Mut

Auch Stefanie Kappius, Vorsitzende des Vereins der Landwirtschaft, machte den jungen Landwirtinnen und Landwirten Mut, ihre Zukunft mit Zuversicht anzugehen: „Lasst uns die Möglichkeit nutzen, die Vorbildfunktion der Deutschen Landwirtschaft auch auf andere Länder zu übertragen, indem unsere Auflagen auch für deren Produkte gelten“, sagte die Vorsitzende der mehr als 800 Mitglieder zählenden landwirtschaftlichen Vereinigung.

608.000 Beschäftigte in 264.000 Betrieben in ganz Deutschland produzierten im Wert von 58 Milliarden Euro auf einer Fläche von 16,6 Millionen Hektar, nannte Kappius aktuelle Zahlen. Bei Getreide, Milch und Fleisch sei die Versorgung in Deutschland gedeckt. Bei Gemüse liege der Selbstversorgungsgrad bei 40 Prozent.

Allerdings belasten ständig neue Regelungen in der Entlohnung und im Ackerbau und steigende Kosten in der Tierhaltung eine wettbewerbsfähige Produktion in Deutschland. Mit dramatischen Folgen: Stefanie Kappius: „Die Folge ist, dass viele Betriebe ihren Betrieb einstellen müssen.“

Die Absolventen 2022

Absolventen landwirtschaftliche Abschlussprüfung: Jan-Lukas Ahle (Büren), Matthias Dann (Bad Wünnenberg), Judith Finke (Bad Wünnenberg), Sophia Graute (Bad Lippspringe), Jordan-Barkley Habig (Borchen), Jonas Hassenewerd (Delbrück), Antonia Herting (Büren), Gilian Marlon Kaiser (Büren), Fabian Kallmeyer-Sander (Paderborn), Daniel Kaup (Büren), Fabian Minge (Borchen), Tom Peters (Bad Wünnenberg), Robin Niklas Schmidt (Delbrück).

Fachkraft Agrarservice: Björn Dalhaus (Salzkotten), Robin Haverkock (Delbrück), Roman Niggemeyer (Borchen).

Abschluss staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt: Franz-Josef Förster (Delbrück), Jonas Güllenstern (Paderborn), Michael Hölscher (Salzkotten), Niklas Kahmen (Lichtenau), Sophia Klocke (Salzkotten), Luis Lappe (Borchen), Leon Schültken-Wilsmann (Delbrück), Malte Sonntag (Delbrück), Frederik Vogelsang (Paderborn), Niklas Westerhorstmann (Delbrück).

Bachelor of Science: Jonas Kellner (Salzkotten).

Master: Matthias Buchholz (Borchen), Michael Renger (Delbrück).

Pferdewirtin: Nele Goldstein (Büren), Anissa Mayr (Borchen), Anna Schölermann (Lichtenau).

Forstwirt: Sebastian Liebing (Bad Wünnenberg), Louis Kloke (Paderborn).