371 Einsätze – Feuerwehr Salzkotten hatte viel zu tun

Wenn die Feuerwehr der Stadt Salzkotten im vergangenen Jahr auch von ganz großen Schadensereignissen verschont geblieben ist, zu tun gab es trotzdem reichlich. Deutlich wurde dieses beim Jahresbericht, den Tobias Rupprecht, Leiter der Feuerwehr, und sein Stellvertreter, Christoph Schlünz, am Freitagabend in der Mensa der Gesamtschule vorstellten.

371 Mal wurde die Feuerwehr zu Einsätzen gerufen. Zumeist waren es Hilfeleistungen wie Verkehrsunfälle, Brände, Ölspurbeseitigungen und eine Verpuffung in einer Biogasanlage. Auch bei der Tornado-Katastrophe in Paderborn haben die Salzkottener unterstützt. Die Einsatzzahl ist ein Spitzenwert, der das bisherige Spitzenjahr 2018, in dem es zu 368 Einsätzen kam, übertraf. Im Gegensatz dazu gab es 2021 „nur“ 323 Einsätze.

Bei der gestiegen Einsatzzahl ist es gut, dass der Wehr hoch qualifizierte und engagierte Einsatzkräfte zur Verfügung stehen. Die Zahl der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen stieg in den vergangenen fünf Jahren von 291 auf 316 Personen. Insgesamt zählt die Wehr nun 492 Mitglieder. Auch im Nachwuchsbereich ist die Salzkottener Wehr ein Vorbild. Die Jugendfeuerwehr hat aktuell 83 Mitglieder, darunter zehn Mädchen.

Anforderungen für Feuerwehr im stetigen Wandel

Die Anforderungen an die Feuerwehren seien im Wandel. „Das hat sich insbesondere in der Umstellung des Leitstellensystems gezeigt. Die Notrufannahme und Alarmierung sind mit die komplexesten Themen, die wir bei der Feuerwehr haben. Jeder, der Kontakt mit der Leitstelle hat, kann ahnen, wie schwierig die Zeit der Umstellung war und auch noch hier und da ist“, sagte der Feuerwehrchef. Als ein weiteres Beispiel neuer Anforderungen nannte Rupprecht den ersten Einsatz mit einem verunfallten Hybridfahrzeug. „Hier zeigte es sich, dass die Außerbetriebnahme von Antriebsbatterien alles andere als trivial ist“.

Weiter sprach Rupprecht den Landesbeschluss an, der vorgibt, dass es keine Alarmierungen der Feuerwehren über die Sirenen mehr geben soll. Der Grund: Die Bevölkerung könne die unterschiedlichen Alarmierungsarten nicht unterscheiden. „Für uns hat eine Sirene mehrere Funktionen. Die gleichzeitige Alarmierung mittels Sirene würde bei einer Fehlfunktion von Funkalarmierungen sofort Aufmerksamkeit erzeugen, wodurch wertvolle Minuten eingespart werden.“ Der Sirenenton würde zudem bei Bevölkerung Aufmerksamkeit erzeugen und erklären, warum der ein oder andere schneller zum Gerätehaus fährt.

„Ich bin der Meinung, dass die Bevölkerung zwischen den drei Signalen: Entwarnung, Warnung der Bevölkerung und Alarmierung der Feuerwehr unterscheiden kann“, sagt Rupprecht. Das Ärgerliche sei aber, dass die Feuerwehr viele Stunden genau in diese Alarmierung investiert hat und dieses Mittel nun entnommen würde. „Warum übernimmt man dann nicht die Aufgabe der Bevölkerungswarnung als Landesaufgabe?“, fragte Rupprecht.

Stadt Salzkotten steht hinter seiner Feuerwehr

Im weitern Verlauf der Versammlung berichtete Landrat Christoph Rüther von der geplanten Erneuerung und Renovierung der Kreisfeuerwehrleitstelle in Ahden und der Bildung eines Amtes, um den Service im Bereich des Katastrophenschutz für die Bürger weiter zu verbessern. Zudem lobte und dankte der Landrat den Einsatzkräften und der Verwaltung für ihr großartiges Engagement. Kreisbrandmeister Elmar Keuter, der zum Jahresende seine Tätigkeit beenden wird, sprach bezüglich der Alarmierung von geänderten Zeiten. „Es muss ein Signal geben, worauf Bürger reagieren. Ob über Melder, Apps oder Sirene, die Entwicklung wird sich fortsetzen“, sagte Keuter.

Bürgermeister Ulrich Berger zeigte sich erfreut, dass im vergangenen Jahr vier neue Feuerwehrfahrzeuge in den Dienst genommen werden konnten und dass der Neubau des Feuerwehrgebäudes in Verlar gute Fortschritte mache. Auch der Neubau des Gerätehauses in Upsprunge stehe, ebenso wie die Neuanschaffung von zwei weiteren Fahrzeugen, in den Startlöchern.

Der Bürgermeister betonte, die Stadt Salzkotten stehe hinter seiner Feuerwehr. „Auch wenn unser Haushalt ein Defizit von vier Millionen Euro aufweist, an der Feuerwehrausrüstung wird nicht gerüttelt“, sagte Berger. 100.000 Euro habe die Stadt im vergangenen Jahr unter anderem in die Beschaffung von Schutzausrüstungen und Satellitentelefone und –systeme investiert. Zudem erhielten alle Feuerwehrmitglieder eine neue Ausgehuniform.

Beförderungen bei der Feuerwehr Salzkotten

Die Feuerwehr Salzkotten konnte am Freitagabend viele Beförderungen würdigen. Foto: Hans Büttner

Neue Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen

Ansgar Hagen, Salzkotten, Emad Osso, Salzkotten, Svea Hönekop, Salzkotten, Johannes Krois, Niederntudorf, Maxine Niggemeier, Niederntudorf, Vivienne Wessel, Niederntudorf, Tom Luca Rottkamp, Niederntudorf, Anton Torwesten, Niederntudorf, Moritz Knust, Oberntudorf, Fabian Griese, Scharmede, Jan Große, Thüle.

Neuaufnahmen in die Unterstützerabteilung

Bernd Altmiks, Niederntudorf, Björn Kleist, Niederntudorf, Thomas Kloppenburg, Niederntudorf, Christian Schniedermeier, Niederntudorf, Stefanie Steinkuhle, Niederntudorf

Viele Neuaufnahmen in die Feuerwehr Salzkotten, der Unterstützer- und Ehrenabteilung. Foto: Hans Büttner

Aufnahme in die Ehrenabteilung

Franz-Josef Nillies, Niederntudorf, Konrad Röhren, Scharmede, Hans-Josef Bergschneider, Scharmede, Alfons Harke, Verlar.

Beförderung zum Feuerwehranwärter oder -anwärterin

Ansgar Hagen, Salzkotten, Emad Osso, Salzkotten, Svea Hönekop, Salzkotten, Maxine Niggemeier, Niederntudorf, Vivienne Wessel, Niederntudorf, Johannes Krois, Niederntudorf, Tom Luca Rottkamp, Niederntudorf, Anton Torwesten, Niederntudorf, Moritz Knust, Oberntudorf. Fabian Griese, Scharmede, Jan Große, Thüle.

Beförderung zum Feuerwehrmann und Feuerwehrfrau

Leonie Haiduck, ,Niederntudorf, Sara Drewes, Scharmede, Marcel Foik, Upsprunge, Ansgar Hagen, Salzkotten, Johannes Krois, Niederntudorf, Tom Luca Rottkamp, Niederntudorf, Anton Torwesten, Niederntudorf, Moritz Knust, Oberntudorf.

Beförderung zum Oberfeuerwehrmann

Lars Volke, Salzkotten, Florian Bejma, Niederntudorf, Florian Nillies, Niederntudorf, Max Petsche, Niederntudorf, Julian Corazolla, Oberntudorf, Fabian Corazolla, Oberntudorf, Marcel Hecker, Oberntudorf, Simon Knust, Oberntudorf, Jan Fecke, Upsprunge, Jannik Plückebaum, Upsprunge, Ilja Deminov, Verlar.

Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann und -frau

Maren Balke, Scharmede, Julian Fernhomberg, Scharmede, Markus Temme, Scharmede.

Beförderung zum Unterbrandmeister

Leon Kammerer, Salzkotten, Simon Weilandt, Salzkotten, Julian Kaup, Niederntudorf, Lukas Panten, Oberntudorf, Marvin Fecke, Verlar, Lars Starosta, Verlar.

Beförderung zum Oberbrandmeister

Michael Berensmeyer, Verlar, Marvin Wenzlaff, Verne, Dirk Kuhlmann, Oberntudorf, Sven Querl, Thüle, Steffen Sausner, Verne.

Beförderung zum Brandinspektor

Matthias Petsche, Niederntudorf, Maximilian Thiele, Scharmede, Frank Tüllmann, Thüle.

Beförderung zum Brandoberinspektor

Markus Röhren, Scharmede, Torsten Napierala, Upsprunge.

Ehrungen bei der Feuerwehr Salzkotten

Hier die Feuerwehrkameraden für 25 und 35 Jahre Mitgliedschaft Foto: Hans Büttner

Feuerwehrehrenzeichen in Silber: 25 Jahre

Uwe Klein, Salzkotten, Martin Franke, Salzkotten, Torsten Kulik, Salzkotten, Heiko Tischendorf, Salzkotten, Manuel Tegethoff, Niederntudorf, Christian Ewers, Niederntudorf, Björn Kleist, Niederntudorf, Philip Morley, Scharmede, Frank Freesmeier, Verlar, Carsten Berensmeyer, Verlar, Meinolf Becker, Verne, Rainer Strake, Verne.

Feuerwehrehrenabzeichen in Gold: 35 Jahre

Ralf Daldrup, Salzkotten, Tobias Rupprecht, Salzkotten, Andreas Niggemeyer, Salzkotten, Ingo Arlt-Gees, Salzkotten, Franz-Josef Nillies, Niederntudorf, Markus Schütte, Niederntudorf, Martin Westermeier, Niederntudorf, Roger Wiesner, Niederntudorf, Matthias Petsche, Niederntudorf, Dirk Kuhlmann, Oberntudorf, Thomas Thiele, Oberntudorf, Oliver Voß, Oberntudorf, Arnold Schulte, Scharmede, Andreas Berg, Scharmede, Helmut Becker, Thüle, Herbert Figgemeier, Thüle, Jürgen Werner, Thüle, Ludger Hecker, Upsprunge, Matthias Kukuk, Verlar.

Feuerwehrehrenzeichen mit Goldkranz: 50 Jahre

Josef Burs, Salzkotten, Hans-Josef Kammerer, Salzkotten, Anton Altenrichter, Verne, Franz-Josef Pingel, Verne, Wolfgang Schölzel, Verne.