Freibad-Förderverein unterstützt die DLRG und Speisenkammer in Salzkotten

Spende in Höhe von je 777 Euro übergeben

Salzkotten

Unterstützte der Förderverein der Sälzer Lagune im vergangenen Jahr Flutopfer in Ahrweiler, können sich in diesem Jahr die Salzkottener DLRG-Ortsgruppe und die heimische Speisenkammer über einen Zuschuss in Höhe von je 777 Euro freuen.

Von Helmut Steines