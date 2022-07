Franziskanerschwester M. Klara Lüers aus Salzkotten erhält Communio-Preis

Schwester M. Klara Lüers FCJM von den Franziskanerinnen Salzkotten, Gründerin der St. Francis School und weiterer Bildungseinrichtungen für Aids-Waisenkinder in Madisi (Malawi), erhält den „Communio-Preis für Dialog, Verständigung und Versöhnung“ der Katholischen Akademie Schwerte.

Die Auszeichnung verleihen die Gesellschaft zur Förderung der Katholischen Akademie Schwerte und die Campus-Weggemeinschaft an Persönlichkeiten, „die sich in herausragender Weise im Geist christlicher Wertorientierung um eine Kultur des Dialogs, der Verständigung und Versöhnung bemühen und zum Aufbau einer menschenwürdigen und lebenswerten Gesellschaft in versöhnter Verschiedenheit beitragen“.

Die Preisverleihung erfolgt am 22. Juli in der Katholischen Akademie Schwerte. Laudatoren sind der Bischof von Dresden-Meißen, Monsignore Heinrich Timmerevers, sowie der Botschafter der Republik Malawi, S. E. Joseph Mpinganjira. Am Abend gibt die International Performance Group Gen Verde ein Konzert zu Ehren der Preisträgerin.

Großer Einsatz für die Bekämpfung von Aids

Seit 1984 engagiert sich Sr. Klara im Dorf Madisi, das im südostafrikanischen Malawi liegt. Zunächst als Leiterin im örtlichen Krankenhaus setzte sie sich für die Bekämpfung von Aids ein: „1987 hatten wir die ersten Aids-Patienten. Das spitzte sich zu. Unglaublich viele Eltern starben an der Krankheit. Deren Kinder blieben zurück, gingen nicht mehr zur Schule, gaben sich auf.“

1999 baute die Ordensschwester die St. Francis School, die heute 1300 Schülerinnen und Schüler besuchen. Mittlerweile gehören auch ein Kindergarten für 264 Kinder, ein Wohnheim für Schülerinnen sowie ein Heimarbeitszentrum mit Nachmittagsbetreuung für Waisen zum Komplex dazu. Neben der Hausaufgabenhilfe und Hobbyangeboten lernen die Schülerinnen und Schüler alles, was sie für das eigenständige Leben in Malawi rüstet: Nähen, Kochen, Hauswirtschaft und Gartenbau. Auf einer ambulanten Krankenstation werden die Kinder behandelt, die unter Malaria, Tropengeschwüren und anderen Krankheiten leiden.

Der Communio-Preis

Der Communio-Preis wurde 2014 im Gedenken an den 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges gestiftet und im gleichen Jahr erstmalig an Ruprecht Polenz, ehemaliger Bundestagsabgeordneter und langjähriger Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, verliehen. Auf ihn folgten als Preisträger 2016 Kurt Kardinal Koch, Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, 2018 Philipp Rösler, ehemaliger FDP-Vorsitzender, Wirtschaftsminister und Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland, sowie 2020 Pater Hans Stapel OFM, Gründer der „Fazenda da Esperança“.

Der Communio-Preis von der Gesellschaft zur Förderung der Katholischen Akademie und der Campus-Weggemeinschaft besteht aus einer Glasskulptur der Künstlerin Susanne Precht und wird alle zwei Jahre verliehen. Der Jury gehören namhafte Persönlichkeiten des öffentlichen und kirchlichen Lebens an, die sich mit der Katholischen Akademie Schwerte und dem Erzbistum Paderborn verbunden fühlen.