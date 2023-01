Für Bernhard Luthardt ist das Probejahr beim VfB Salzkotten ein Gewinn

Erstmals in seiner Vereinsgeschichte beschäftigt der VfB Salzkotten einen sogenannten FSJ'ler - eine Person also, die ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert. Die Erfahrungen sind gut, aber der Sportverein musste auch Hürden nehmen und sieht durchaus Raum für eine Verbesserung der Strukturen.

Bernhard Luthardt gehört zu den Menschen, die gerne Sport treiben und dabei gerne Kinder unterstützen; ideale Voraussetzungen also für eine Ausbildung zum Sportlehrer. So sieht es auch der 19-jährige Verner. Doch um vorab herauszufinden, ob ein Lehramtsstudium im Bereich Sport das Richtige für ihn ist, wollte Bernhard Luthardt zunächst über einen längeren Zeitraum mit Kindern und jungen Menschen zusammenarbeiten und dabei Erfahrungen sammeln.

Bei null musste er dabei allerdings nicht beginnen, denn als Inhaber der C-Lizenz für Trainer sowie Spieler, Trainer und Mannschaftsführer beim Tennisclub RW Salzkotten hat Bernhard Luthardt schon einige sportliche Erfahrungen gemacht. Hinzukommt, dass der leidenschaftliche Sportler zwölf Jahre Fußball für den SV Hederborn Upsprunge gespielt hat. Seine Schwester Charlotte war es schließlich, die ihn auf die Idee brachte, ein Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich der Jugendarbeit zu absolvieren.

Genau zu diesem Zeitpunkt war auch der VFB Salzkotten auf der Suche nach einem FSJ-ler. Die Gründe dafür seien vielschichtig gewesen, sagt der Leiter der Jugendabteilung, Manfred Bartscht. Besonders die Situation im Nachwuchsbereich der Fußballabteilung sei verbesserungswürdig. In Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund Paderborn wurden die Stelleneinrichtung und Stellenausschreibung auf den Weg gebracht. Erstmals in der Geschichte des VfB Salzkotten sollte eine solche Stelle eingerichtet werden, über die das Training der Jugendmannschaften bis einschließlich der D-Jugend begleitet und unterstützt wird. Zu den Aufgaben sollten weitere Angebote in der Jugendarbeit sowie allgemeine Vereinsverwaltungstätigkeit gehören.

Auf Vereine kommen Kosten und personeller Aufwand zu

„Es war schon ein gewaltiger Arbeitsaufwand, bis alles für die Stelleneinrichtung geregelt war“, erinnert sich Lothar Spranke, der sich beim VfB viele Jahre in der Jugendarbeit engagiert hat und heute dem FSJ'ler zur Seite steht. Hinzukämen die Kosten. Rund 5500 Euro sind es jährlich, die der Sportverein zu zahlen hat. „Das ist schon eine Menge Geld für uns, und mancher kleinerer Verein wird schon des Geldes wegen auf einen FSJ'ler verzichten müssen“, glaubt Spranke. Außerdem müsse der Verein einem FSJ'ler eine Ansprechperson als Koordinator zu Seite gestellt werden.

Strukturen sollten überarbeitet werden

Wenn ein Verein einen Interessenten oder eine Interessentin für ein Freiwilliges Soziales Jahr einstellen möchte, müsse er sich bewusst sein, dass dies viel Verwaltungsaufwand bedeute. Hohe finanzielle Belastungen seien zu erwarten, und den ehrenamtlich tätigen Vereinsverantwortlichen werde zusätzliche Freizeit und Engagement abverlangt. Daher sei es dringend erforderlich, die Strukturen zu überarbeiten und finanzielle Hilfe zu leisten. Hier sei besonders die Politik gefordert, sagen sowohl Lothar Spranke als auch Manfred Bartscht.

Bernhard Luthardt indes freut sich, mit der Stelle beim VfB Salzkotten die richtige Entscheidung getroffen zu haben. „Es macht mir riesigen Spaß, mit den Kindern zu arbeiten und es hat mir schon jetzt viel für meine berufliche Zukunft gebracht“, sagt der 19-Jährige. Seine 39-Stunden-Woche ist so aufgegliedert, dass er 30 Prozent seiner Arbeitszeit mit den Nachwuchssportlern des VfB auf dem Trainingsgelände und Sportplätzen verbringt. Weitere 30 Prozent der Zeit widmet er den Kindern der fünf Kindertagesstätten in der Kernstadt, und führt sie spielerisch an den Sport heran. 20 Prozent seiner Arbeitszeit gelten der Sportförderung an der Liboriusgrundschule und der Gesamtschule. Zehn Prozent Arbeitszeit bleiben schließlich, um die Internetseite des VfB zu pflegen und andere administrative Aufgaben zu erledigen.

Das Freiwillige Soziale Jahr endet für Bernhard Luthardt Ende August. Bereits jetzt wirbt der VfB mit einer Stellenausschreibung für einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin.