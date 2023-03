Gemeinsam im Einsatz für Natur und Klima   

Zu Beginn der neuen Saison legt der Club jetzt noch einen Gang zu und startet eine umfassende Kooperation mit den Regenbogen-Kitas aus Salzkotten. In diesem Rahmen pflanzen und pflegen Kita-Kinder mit Hilfe der Erwachsenen Bäume oder Sträucher, die vom Regenbogen gestellt und von Firmen finanziell unterstützt wurden. Ein Anfang ist schon gemacht – mit einer acht Meter hohen Hainbuche. Zeitnah sollen 25 Obstbäume als Hochstämme, 18 weitere Bäume und zehn Sträucher hinzukommen. Weitere Gewächse folgen.

„Dass die Anpflanzungen langfristig CO₂ binden, bringt uns erneut einen Schritt weiter auf unserem Weg Richtung Klimaneutralität“, erklärt Kerstin Ackermann, Koordinatorin Natur der Familienzentren Regenbogen. „Als Kindertagesstätte haben wir eine Verantwortung für die Zukunft der Kinder. Wir müssen für die negativen Auswirkungen aufkommen, die durch Umweltschäden aufgrund unserer Lebensweise entstehen.“

„Unsere 120 Hektar voller Bäume, Sträucher, Rasen- und Gräserflächen, Wildblumen und Wasserpflanzen eignen sich in idealer Weise für die Schaffung und Erhaltung verschiedenster Lebensräume. Selbst Sandbunker sind attraktiv für kleinere Insekten“, betont Hartmut Knappe, Vizepräsident und Vorstand Platz des Golf-Clubs Paderborner Land. „Die kleinen Gärtnerinnen und Gärtner profitieren von gesunder Bewegung an der frischen Luft und können ebenso wie die Eltern den – manchmal noch mit Vorurteilen behafteten – Golfsport kennenlernen.“ So erhalten mehr als 200 Regenbogen-Kinder und ihre Familien die Möglichkeit, an einer spannenden Führung über das Club-Gelände oder an einem spielerischen Golf-Schnuppertag teilzunehmen. „Ein Trainer steht – fast – jederzeit bereit“, so Knappe.

Dass „die Gemeinschaftserfahrungen unter freiem Himmel die Kinder für den Umweltschutz und für die Wahrnehmung der Natur sensibilisieren“ ist Sven Schroeder als Erzieher der Familienzentren Regenbogen wichtig. „In Verbindung mit dem Engagement für Natur und Klima entsteht eine perfekte Kombination“, findet er.