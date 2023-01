Gemischter Chor Cäcilia Niederntudorf braucht dringend Nachwuchs

Salzkotten-Niederntudorf

Der älteste Verein Niederntudorfs will sich verjüngen – oder zumindest vergrößern. Denn weil es dem gemischten Chor Cäcilia Niederntudorf an Nachwuchs fehlt, blicken die Sängerinnen und Sänger mit großer Sorge in die Zukunft.

Von Marion Neesen