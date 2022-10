Gerätehaus in Verlar wird endlich gebaut

Seit mehr als einem Jahrzehnt steht der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Verlar auf der Agenda der Stadt Salzkotten. „Erste Pläne haben wir bereits 2011 gemacht“, erinnert sich auch der Führer der Löscheinheit Verlar, Markus Berensmeier. Ein jahrelanger Rechtsstreit und die Corona-Pandemie verhinderten jedoch einen Baubeginn bis zum vergangenen Sommer. Jetzt steht das neue Gebäude an der Lippstädter Straße bereits im Rohbau.

2017 war der Beschluss gefasst worden, das Gerätehaus an der Lippstädter Straße zu bauen. Gegen den Standort hatte ein Anwohner geklagt, weil er aufgrund der Flächenversiegelung Schäden an seinem Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft durch Feuchtigkeit befürchtete. Nach einem Vergleich vor dem Verwaltungsgericht Minden, der auch aufgrund verschobener Orts- und Gerichtstermine wegen der Pandemie erst im vergangenen Jahr geschlossen werden konnte, begannen zunächst die vorbereitenden Arbeiten. Seit diesem Sommer wächst der Bau an der Lippstädter Straße jedoch zügig.