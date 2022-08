Geschichte vom Erwachsenwerden: Marcello Liscia aus Salzkotten veröffentlicht Roman

Im Herbstprogramm des Querverlages wird ein Buch erscheinen, das aus der Feder eines Salzkotteners stammt. Marcello Liscia, bekannt als Unternehmensberater und Hobby-Imker, hat eine Geschichte über das Erwachsenwerden, über ein Coming Out, aber auch über das Leben der italienischen „Gastarbeiter“ in Paderborn Ende der 1950er-Jahre geschrieben.

„Ein verregneter Sommer“ heißt sein Debütroman. Dessen Titel scheint angesichts von Temperaturen um die 30 Grad zwar so gar nicht in die Zeit zu passen, dennoch nimmt sich der Autor eines scheinbar fortwährend aktuellen Themas an. Marcello Liscia (51) erzählt die fiktive Geschichte des 16-jährigen Norditalieners Luca, der als Saisonkraft nach Deutschland geschickt wird, wo er in einer Eisdiele arbeitet, um seine achtköpfige Familie zu unterstützen.

„Es ist ein biografischer, ein autobiografischer und auch ein Stück weit ein historischer Roman sowie eine Liebesgeschichte geworden“, erklärt Liscia, dass in sein Erstlingswerk sowohl familiäre und persönliche als auch zeitgeschichtliche Elemente eingeflossen sind.

Denn Grundlage der Geschichte ist der Lebensweg seiner Mutter, die in den 50er-Jahren unter anderem im Paderborner Eissalon Favretti arbeitete. Aspekte seines eigenen Lebens transportiert Liscia über seinen Romanhelden, der sein „Anderssein“ als Homosexueller entdeckt, sich in den gleichaltrigen Hans verliebt und damit in einen inneren Konflikt gerät.

Paderborner Schauplätze

„Ich habe das Setting der Eisdiele als Rahmen für den Roman genutzt“, erzählt Marcello Liscia. Denn die Ereignisse unter den Mitarbeitern und deren Alltag kennt der 51-Jährige seit seiner Kindheit aus den Erzählungen seiner Mutter. Die Paderborner werden in dem Buch zudem weitere Schauplätze ihrer Stadt wiederfinden; sowohl der Dom als auch das Liborifest spielen eine Rolle, es gibt Spaziergänge im Paderquellgebiet und Besuche im Kaiser-Karls-Bad.

Der Roman beleuchtet außerdem das Leben der so genannten Gastarbeiter aus Italien, die sich in Eisdielen trafen, um ihre Muttersprache zu sprechen oder auch italienische Frauen kennenzulernen. „So hat es auch bei meinen Eltern gefunkt“, erzählt Marcello Liscia. Liscias Mutter pendelte neun Jahre zwischen Norditalien und Paderborn und lernte hier ihren ebenfalls aus Italien stammenden Mann kennen.

„Die Eisleute waren immer Norditaliener und hielten sich für etwas Besseres, während die Menschen aus Süditalien in der Industrie arbeiteten und als ärmliche Landbevölkerung galten“, weiß Liscia und greift auch diesen gesellschaftlichen Konflikt auf. Der Buchtitel spiegelt indes ein Stück des Alltags der Eisleute wider. Denn an Regentagen, wenn in den Eisdielen die Kundschaft ausblieb, hatten die Angestellten Freizeit; so konnten sich Luca und Hans an diesen Tagen treffen.

„Ein Teil meiner persönlichen Geschichte“

„Als Luca feststellt, dass er homosexuell ist, kann er das nicht akzeptieren. Hier fließt ein Teil meiner persönlichen Geschichte ein, in der ich sehr lange damit gehadert und noch acht Jahre länger gebraucht habe als Luca, um damit herauszukommen“, so Liscia.

Ein Coming-Of-Age-Roman, also eine Erfahrung des Erwachsenwerdens, müsse ja nichts mit einem Coming-Out zu tun haben, so Liscia. In diesem Fall sei der Roman aber beides. „Es passiert sehr viel mit und in Luca. Er kommt aus einem sehr katholischen Elternhaus, in dem sein Anderssein als falsch gewertet wird. Er passt nicht in das Muster von Mann und Frau. Und daher will er dieses Anderssein nicht“, so Liscia.

Der Salzkottener hatte bereits vor vier Jahren begonnen, den Roman zu schreiben. Allerdings ohne die Absicht, ihn zu veröffentlichen. Vorgenommen hatte er sich nur, ein Buch zu schreiben. Zwischendurch gab es frustrierende Phasen, oder solche, in denen keine Zeit für diese Nebenbeschäftigung blieb.

Einen Anschub habe er noch einmal vor dem Hintergrund der Ereignisse in Ungarn bekommen, wo 2021 ein Gesetz zur Beschränkung der Information über Homo- und Transsexualität in Kraft getreten ist. „Das ist ganz schrecklich für junge Menschen, die dort einen Spiegel vorgehalten bekommen, der sagt: Es ist nicht nur falsch, wie ihr seid, sondern ihr dürft auch nicht darüber sprechen“, erklärt Liscia.

„Vielleicht kitschig“

Liscias Debütroman hat ein Happy End. „Das mag vielleicht kitschig sein“, sagt der Autor, „im Kontext der unterschiedlichen sexuellen Orientierungen war es mir aber wichtig, jungen Menschen zu zeigen: Hey, daraus kann etwas Gutes werden, ihr könnt damit glücklich und zufrieden werden.“

Auch wenn der Querverlag für Literatur mit schwulen und lesbischen Themen stehe, wünscht sich Liscia, dass sein Roman nicht in dieser Nische verharrt, sondern alle möglichen Leser anspricht. „,Ein verregneter Sommer‘ spricht grundsätzlich davon, was einem beim Erwachsenwerden alles in die Quere kommen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch heterosexuelle Menschen Probleme mit sich und ihrer Umwelt haben können“, so Liscia.

Für Marcello Liscia wird es wohl nicht bei diesem einen Roman bleiben. Mit einem neuen hat er bereits begonnen. Es wird erneut um einen homosexuellen Protagonisten gehen, im Mittelpunkt wird aber das Thema Verlust eines geliebten Menschen durch den Tod stehen. „Mehr weiß ich selbst noch nicht. Ich bin nicht der Typ Autor, der einen fertigen Plan im Kopf hat“, lässt Liscia offen, „die Geschichte wird sich entwickeln.“ So wie das Leben eben.

Zur Person

Marcello Liscia wurde 1971 in Paderborn geboren. Er studierte englische und französische Sprach- und Literaturwissenschaften und ist seit mehr als 20 Jahren als Berater, Trainer und Coach für Führungskräfte in Europa tätig. Er lebt gemeinsam mit seinem Mann Jan in Salzkotten. „Ein verregneter Sommer“ ist sein erster Roman. Im Eigenverlag sind jedoch bereits Ratgeber für Führungskräfte erschienen. „Ein verregneter Sommer“ erscheint als Taschenbuch im Querverlag, hat etwa 300 Seiten und ist bereits vorbestellbar.