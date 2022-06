Gewerbesteuer-Rekord in Salzkotten

Sälzerstadt liegt in Nordrhein-Westfalen an der Spitze

Salzkotten

In ganz Nordrhein-Westfalen sprudeln die Einnahmen der Gewerbesteuer – aber nur in wenigen Städten so stark wie in Salzkotten: Die Stadt darf sich über 16,5 Millionen Euro freuen, was sogar das Niveau vor der Pandemie von 12,5 Millionen Euro im Jahr 2019 übertrifft.

Von Franz Purucker