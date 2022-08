Großer Festumzug in Verne: ein Traum in Hellblau

Die Feierlichkeiten begannen für das junge Regentenpaar bereits vor einer Woche, als der 31-jährige Kapellmeister des Musikvereins Verne den Vogel abgeschossen hatte. Allein am vergangenen Donnerstag waren zum „Schmücken“ an die 300 Helfer zur Königsresidenz in die Assenburgstraße gekommen.

Am Sonntag waren zunächst alle Augen auf das Königspaar gerichtet. Königin Annika hatte ein traumhaft schönes Kleid in der Farbe Hellblau ausgewählt. Die Hofdamen begleiteten die Königin, die beruflich als Bilanzbuchhalterin tätig ist, in fliederfarbenen sowie schwarzen Kleidern mit Brokat. Beim Umzug durch das Dorf legte der Festzug einen Stopp am Gemeindezentrum ein. Dort erfolgten die Ehrung der Jubiläumskönigspaare und der Vorbeimarsch.

Mit den Fahrzeugen der Oldtimerfreunde Büren wurden dann die Jubiläumskönigspaare Bernd und Ingrid Spring (25 Jahre), Bernhard und Winifried Zinselmeier (40 Jahre), Heinz Rüsing und Anni Troja (60 Jahre) sowie Johannes Bathe und Christin Nordmann (65) Jahre – Johannes Barte ist der Großvater des Königs – zum Festzelt gebracht.