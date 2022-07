Grundschule Scharmede-Thüle weiht beim Schulfest neuen Anbau ein

Das für zunächst Ende Mai geplante Ereignis musste aufgrund einer Tornado-Warnung verschoben werden. So konnten nun die fast 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei strahlendem Sonnenschein das bunte Rahmenprogramm genießen.

Alle vier Jahre findet das Schulfest im Wechsel in Scharmede oder Thüle statt, jetzt war Thüle an der Reihe. Die Kinder beider Standorte begrüßten alle Anwesenden gemeinsam mit der Schulleitung und stimmten auf ein ausgelassenes Schulfest mit viel Bewegung und Spaß ein.

Bürgermeister Ulrich Berger unterstrich in seinem Grußwort, wie wichtig der Stadt Salzkotten die Investition in die Bildung der Kinder sei. „Die Schule macht einen großen Teil des Alltags aus und prägt auf vielfältige Weise die Entwicklung der Kinder. Um dem Angebot der OGS am Standort Thüle nicht nur personell gerecht zu werden, sondern auch räumlich optimal aufgestellt zu sein, musste am Gebäudekonzept gearbeitet werden“, sagte Berger. Mit dem neuen Anbau sei ein Ambiente geschaffen worden, das Lernen und Lehren fördere sowie Platz für Aktionen, Freizeit und Arbeitsgemeinschaften biete.

Die Ortsvorsteherinnen Marietheres Strunz und Gisela Buschmeier stellten noch einmal heraus, wie außerordentlich gut die Standorte Scharmede und Thüle zusammen „arbeiten, lernen und feiern“.

Pfarrer Martin Beisler, Lisa Meschede (Fachbereichsleiterin Bildung und Soziales), Jennifer Schneeberg (Vorsitzende OGS-Elternverein und Schulpflegschaft), Renate Leutnant (Schulleiterin), Egbert Stute (Fachbereich Stadtentwicklung) Marietheres Strunz (Ortsvorsteherin Thüle), Michael Horstknepper (Fachdienstleiter Gebäudemanagement), Gisela Buschmeier (Ortsvorsteherin Scharmede) und Bürgermeister Ulrich Berger (von links) vor dem neuen Gebäude an der Grundschule Thüle.Pfarrer Martin Beisler, Lisa Meschede (Fachbereichsleiterin Bildung und Soziales), Foto: Stadt Salzkotten

Im Anschluss an die Festreden segnete Pfarrer Martin Beisler den neuen Anbau – in dem für die OGS nicht nur neue Räume, sondern auch eine Küche und eine große Mensa untergebracht wurden.

Gemeinsam feierten Kinder und Erwachsene ein gelungenes Schulfest. An 17 verschiedenen Stationen konnte sportliches Können unter Beweis gestellt werden: von Dosenwerfen über Rasen-Ski oder Tennis bis hin zur Golf-Station war für Abwechslung gesorgt. Auch das DFB-Mobil oder der Bewegungsparcours in der Halle sowie viele weitere interessante Stationen waren an diesem Nachmittag sehr beliebt.