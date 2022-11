Grundstück im Steinbruch soll nicht verkauft werden

Die CDU-Fraktion im Salzkottener Stadtrat hat sich gegen eine Überlassung des städtischen Grundstückes im Steinbruch Niederntudorf an die Unternehmensgruppe Reese entschieden. Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Rat dürften damit ein Verkauf oder eine Verpachtung nicht zustande kommen. Das hat Auswirkungen auf die geplante Erweiterung der Abbaufläche. Die WMR-Unternehmensgruppe Reese als Betreiberin des Natursteinbetriebes Stelbrink will ihre Pläne nun anpassen.

Die direkt an die Abbruchkante grenzende Fläche gehört der Stadt Salzkotten. Nach Auffassung der CDU-Fraktion soll sie nicht der Steinbruchbetreiberin überlassen werden.

Die Entscheidung sei nach umfassenden Beratungen und Abwägung der Chancen und Risiken zur Nutzung der städtischen Fläche zur Steinbrucherweiterung getroffen worden, teilt Fraktionsvorsitzende Annette Stracke mit. Der Entscheidung seien umfangreiche Recherchen, Gespräche und die Teilnahme an Bürgerversammlungen sowie am Anhörungsverfahren vorausgegangen. „Uns ist bewusst, dass die Erweiterung nach Abschluss des offiziellen Verfahrens möglich sein wird und der Investor grundsätzlich auch ein berechtigtes Interesse daran hat. Die Risiken für die Ortschaft Niederntudorf erscheinen uns jedoch aufgrund der am Ende nicht sicher vorhersagbaren Auswirkungen größer als der gesamtwirtschaftliche Nutzen über den sehr langen Zeitraum der Nutzung als Steinbruch“, erläutern die CDU Vertreter ihre Entscheidung.

WMR-Reese will bekanntlich die Abbaufläche in Niederntudorf um 5,6 auf acht Hektar erweitern. In den nächsten 16 Jahren sollen dort rund 1,3 Millionen Kubikmeter Kalkgestein abgebaut werden. Der sich anschließende Verfüllzeitraum wird auf etwa 20 Jahre kalkuliert. Diese Arbeiten sollten im Jahr 2025 beginnen und voraussichtlich 2045 abgeschlossen sein. Dagegen gab es heftige Proteste aus der Bevölkerung.

Auch wenn die Dimension des Projektes und die Nähe zur Ortschaft schon zum Zeitpunkt der ersten Gespräche vor fünf Jahren bekannt gewesen seien, so seien die möglichen Auswirkungen erst im Verlauf des Verfahrens immer deutlicher geworden, heißt es in einer Pressemitteilung der Christdemokraten. „Das Risiko, dass sich die Lebensqualität für alle Bürgerinnen und Bürger unseres Dorfes verschlechtert, ist uns auf der Grundlage aller Fakten, die im Verfahren zusammengetragen wurden, letztlich zu groß und nicht über eine andere Entscheidung vollständig oder auch nur teilweise abwendbar. Der Wert, der Natur und Ruhe zugemessen wird, hat sich durch Klimawandel und Corona noch einmal verstärkt“, begründen die CDU-Ratsvertreter aus Niederntudorf, Gregor Segin und Robin Kramer, die Entscheidung.

Die CDU-Fraktion Salzkotten, vertreten durch ihre Ratsmitglieder aus Niederntudorf Robin Kramer (rechts) und Gregor Segin (links) sowie die Fraktionsvorsitzende Annette Stracke begründen die Ablehnung der Flächenüberlassung der städtischen Fläche am Burscheidweg in Niederntudorf. Foto: CDU Salzkotten

Im Verlauf des Genehmigungsverfahrens, das sich mittlerweile über mehr als zwei Jahre hingezogen hat, und in dem immer wieder Veränderungen vorgenommen wurden, wurden die Maßnahmen und Immissionswerte benannt. Weitere Anpassungen zur Genehmigungsfähigkeit sind notwendig. Nach abschließender Abwägung und einem langen Prozess der Gewichtung aller Argumente sei die CDU-Fraktion zu der Entscheidung gekommen, dass die Erweiterung des Steinbruchs, trotz vieler Veränderungen etwa bei der Zuwegung sowie bei Arbeitsabläufen und Arbeitsbedingungen, in keinem Verhältnis zum erwarteten Nutzen für die Bürger der Stadt Salzkotten steht.

„Vorhaben sollte in geplanter Größe nicht umgesetzt werden“

Die CDU-Fraktion erkenne grundsätzlich an, dass das Unternehmen Stelbrink bemüht sei, die Steinbucherweiterung im Konsens mit den Niederntudorfer Bürgerinnen und Bürgern umzusetzen und die gesetzlichen Möglichkeiten auch durch freiwilligen Selbstverpflichtungen deutlich zu reduzieren. Nach Vorliegen aller Parameter komme sie aber in der Abwägung zwischen dem sicherlich berechtigten Interesse eines Unternehmens, eine Betriebserweiterung durchzuführen, und den zahlreichen Anregungen der Bürgerinnen und Bürger zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben in der beantragten Größenordnung nicht umgesetzt werden sollte.

„In den vergangenen Jahren haben wir gespürt, dass sich unser Lebensraum verändert. Die Wertigkeit von Wald- und Wiesenflächen ist vor allem durch den unstrittig verstärkten Klimawandel, der auch vor unserer Region nicht Halt macht, inzwischen wesentlich höher. Unserer besonderen Verantwortung als Mehrheitsfraktion tragen wir durch die Bewahrung der Fläche im öffentlichen Besitz Rechnung“, ergänzt die Fraktionsvorsitzende Annette Stracke die Aussage der beiden Niederntudorfer Ratsvertreter.

Aber auch bei der zukünftigen, weiteren Abgrabung des genehmigten Steinbruchs auf den bisherigen Eigentumsflächen des Investors müsse das gemeinsame Ziel aller Beteiligten sein, die Emissionsbelastung für die Niederntudorfer so gering wie möglich zu halten und im Vergleich zur aktuellen Genehmigung weiter zu reduzieren.

„Der Steinbruch wird damit nicht geschlossen“

WMR-Geschäftsführer Philipp Reese betonte gegenüber dieser Zeitung, dass die neue Entwicklung keinesfalls ein k.o.-Kriterium für die Erweiterung des Abbaus sei. „Der Steinbruch wird damit nicht geschlossen“, so Reese. Die Situation werde sich für den Ort nun allerdings deutlich verschlechtern. Denn die ebenfalls geplante neue Zufahrt, über die der Verkehr Richtung Autobahn abgeleitet werden sollte, müsse nicht gebaut werden. Der gesamte Lkw-Verkehr werde weiterhin über den Burscheidweg und durch den Ort geleitet. Das gelte auch für die An- und Abfuhr von Recycling-Material, das in Tudorf zunehmend zu Schotter gebrochen werden solle. Ebenso werde auf die bisher freiwillig zugesicherten Auflagen verzichtet. Zuletzt hatte Reese die zulässigen 220 Lkw-Bewegungen auf rund 150 täglich reduzieren wollen.

Die noch weitere zehn Jahre bestehende Abbaugenehmigung wolle das Unternehmen ausschöpfen. „Wir haben in den vergangenen drei Jahren zurückhaltend abgebaut und ein bisschen auf Sparflamme gelebt, jetzt werden wir das forcieren“, sagte Reese. Der WMR-Geschäftsführer bedauerte die Entscheidung, dennoch gebe es immer einen Plan B. Auch wenn das drei Hektar große städtische Grundstück nicht zur Verfügung stünde, sollen die dahinter liegenden Flächen genutzt werden. Mit den Eigentümern seien bereits Einverständniserklärungen vereinbart worden. Insgesamt stünden vier bis fünf Hektar zuzüglich der Altflächen zur Verfügung. Ebenso stünden weitere Flächen in Aussicht. Die städtische Fläche werde als eine Art Insel im Steinbruch erhalten bleiben. Die Politik habe womöglich die Tragweite ihrer Entscheidung nicht berücksichtigt, so Reese, die Gegner der Erweiterung seien nicht weitblickend genug gewesen.

Geschäftsführer Philipp Reese (rechts), hier beim Erörterungstermin in Niederntudorf, will nun den Abbau im Rahmen der bestehenden Genehmigung forcieren. Foto: Marion Neesen

Michael Wilmes von der örtlichen Bürgerinitiative wertete die neue Entwicklung als Erfolg. „Wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, kann man auch als Bürger etwas bewirken“, freut er sich über die erfolgreiche Arbeit der Bürgerinitiative. Seiner Auffassung nach könne der Kreis Paderborn die Erweiterungspläne nun nicht genehmigen, weil dem Antragsteller die benötigten Grundstücke nicht zur Verfügung stünden. Ebenso ist für ihn ein Abbau auf den Flächen hinter dem städtischen Grundstück Richtung Wald technisch kaum realisierbar. „Das Erörterungsverfahren hat gezeigt, wie schlecht die Gutachten waren“, sagte Wilmes am Dienstag, „ich gehe davon aus, dass das Genehmigungsverfahren in eine dritte Runde muss.“ Auch hinsichtlich der Verkehrsbelastung ist Wilmes optimistisch. Schon in der bestehenden Abbaugenehmigung sei geregelt, dass die Lastwagen Richtung Haaren abgeleitet werden sollen.

Bürgermeister: „Versuchen, einen Konsens zu finden“

Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger sieht die Verwaltung auch weiterhin in einer Vermittlerrolle. Die Fraktionsentscheidung der CDU sei ein Prozess politischer Willensbildung gewesen. Nach dem Erörterungstermin seien dem Rat alle Bausteine für eine Entscheidung bekannt gewesen. „Die Verwaltung hat weiterhin die Aufgabe, zwischen den berechtigten Interessen des Unternehmens und den berechtigten Interessen der Bürgerinnen und Bürger zu vermitteln und eine Lösung zu finden“, so Berger.

Die Verkehrsproblematik angesichts der nun nicht mehr zu erwartenden Zuwegung Richtung Norden erkennt auch Berger. Auch freiwillige Einschränkungen, wie sie die Stadtverwaltung im bisherigen Verfahren mit dem Betreiber vereinbart hatte, seien zumindest fraglich. „Wir werden uns auf die neuen Rahmenbedingungen einstellen, die Themen sachlich angehen und versuchen, einen Konsens zu finden“, so Berger.

Endgültig entschieden wird über den Verkauf oder die Verpachtung des etwa drei Hektar großen städtischen Grundstückes mitten im Abbaugebiet in einer der nächsten Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses.