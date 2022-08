Steinbruch Niederntudorf: Salzkottener Grüne fürchten Eingriff ins Mikroklima

Salzkotten

In der nächsten Sitzung des Salzkottener Hauptausschusses am Donnerstag, 25. August, geht es um zwei Bürgeranträge in Zusammenhang mit der Erweiterung des Steinbruchs in Niederntudorf. Die Stadt soll das Grundstück nicht verkaufen. Auch die Grünen haben Bedenken. Der Antrag eines Niederntudorfer Bürgers geht einen ganz neuen Weg.

Von Marion Neesen