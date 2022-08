Handarbeitskreis der KFD Salzkotten beschenkt junge Mütter im Haus Widey

Fast eine Tonne Wolle und eineinhalb Jahre Einsatz: Das Ergebnis einer Aktion der Youngcaritas im Erzbistum sind hunderte von gestrickten oder gehäkelten Decken, Mützen, Schals und Socken, die an Bedürftige verteilt werden. Besonders aktiv: der Handarbeitskreis der KFD St. Johannes Salzkotten.

Sandra Hucke und Stefanie Strunz vom Haus Widey nahmen die gestrickten Decken, Mützen, Schals und Babysachen gern von Claudia Scherf, Marita Meyer und Barbara Fürchtjohann von der KFD St. Johannes Salzkotten entgegen (von links). Die Sachen kommen jungen Müttern in einer Ausnahmesituation zugute. Angelika Peplinski von der Youngcaritas hatte den Kontakt vermittelt.

Drei Vertreterinnen der Gruppe, zu der rund 15 Frauen gehören, übergaben jetzt das Ergebnis ihres jüngsten Einsatzes an Sozialarbeiterinnen des Hauses Widey in Salzkotten-Scharmede: 33 Decken, 12 Baby-Decken, 30 Paar Socken, 36 Mütze-Schal-Sets und acht Baby-Sets aus Decke, Jacke, Mütze und Schuhen kommen den jungen Frauen und ihren Kindern zugute, die im Haus Widey Zuflucht gefunden haben.

90 Plätze bietet das Haus des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) Paderborn für Alleinerziehende mit psychischen Beeinträchtigungen und aus schwierigen sozialen Umständen an. „Bei uns können die Frauen sich regenerieren und bei therapeutischen Angeboten ihre Vergangenheit bewältigen“, erklärt Stefanie Strunz, pädagogische Leitung im Haus Widey. Die gestrickten Sachen nimmt sie gern zur Weitergabe an die jungen Frauen entgegen.

Für Marita Meyer, Claudia Scherf und Barbara Fürchtjohann ist das neue Motivation, sich mit ihrem Frauenkreis weiter strickend und häkelnd zu engagieren. Schon seit rund 20 Jahren ist der Handarbeitskreis der KFD Salzkotten aktiv, zunächst für Hilfsprojekte der Salzkottener Franziskanerinnen in Malawi.

Als die Transportkosten zu hoch wurden, fanden die engagierten Frauen einen dankbaren Abnehmer in der Youngcaritas, die Decken, Mützen und Schals mit anderen Hilfsgütern vor allem an Obdachlose in Dortmund, aber auch über verschiedene Hilfsprojekte für bedürftige Menschen andernorts verteilt.

Neu als Abnehmer für die gestrickten Waren hinzu kommt nun noch der SKM Paderborn, der die Decken in der kommenden kälteren Jahreszeit über seine Tagesstätte für Wohnungslose abgeben will.

Dass die Decken, Mützen und Schals immer sehr gut angenommen wurden, freut besonders Angelika Peplinski, Referentin für die Youngcaritas im Erzbistum Paderborn. Die Ende 2020 regional gestartete Aktion hatte sich schnell überregional verbreitet und dafür gesorgt, dass knapp eine Tonne Wolle von hoher Qualität gespendet worden war.

„Die Aktion war ein voller Erfolg und hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen“, sagt Angelika Peplinski. Nun ist die Aktion zwar beendet und die Wollvorräte sind nahezu aufgebraucht, die Strickgruppe der KFD Salzkotten möchte aber gern weitermachen und für Wohnungslose und junge Mütter stricken und häkeln. „Für Wollspenden sind wir deshalb dankbar“, sagt Marita Meyer.

Der Handarbeitskreis der Frauengemeinschaft St. Johannes in Salzkotten bittet daher um Wollspenden für einen guten Zweck. Wer Wolle übrig hat, wird gebeten, sich wegen eines Abgabetermins mit dem Pfarrbüro St. Johannes in Salzkotten (Klingelstraße 12) unter Tel. 05258/9759600 in Verbindung zu setzen.