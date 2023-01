Heimatbühne Thüle präsentiert gelungene Premiere

Die Heimatbühne Thüle hat mit ihrem neuen Stück „Und alles auf Krankenschein“ Premiere gefeiert. Weitere Aufführungen folgen am 14. und 15. sowie am 20. und 21. Januar.

Vor fast ausverkauftem Haus konnten die Schauspielerinnen und Schauspieler nach zweijähriger Pause das Publikum im Bürgerhaus wieder begeistern. Stephan Meinecke in der Hauptrolle des Dr. David Mortimore hatte eine Mega-Aufgabe zu bewältigen, denn seine Rolle hatte mehr als 500 Einsätze. Für seine Textsicherheit und seine souveräne Darbietung erntete er viel Lob. In diesem Jahr waren auch zwei Debütantinnen mit dabei. Inka Gerdesmeier als Oberschwester, die auch amtierende Thüler Schützenkönigin ist, stellte ihr Talent unter Beweis.

Marie Münch, die mit 17 Jahren als Leslie Tate das erste Mal auf der Bühne stand, ist die Schauspielerei schon in die Wiege gelegt, denn auch ihre Mutter Regina Münch ist in dieser Saison als ehemalige Geliebte von Dr. Mortimore dabei. Es spielen also Mutter und Tochter im wahren Leben auch Mutter und Tochter auf der Bühne. Silvia Berhorst als Rosemary Mortimore hat nach einigen Jahren wieder eine Rolle übernommen und spielt die Ehefrau von Dr. Morimore mit dem Charme einer echten englischen Lady. Nicht unerwähnt sollte der Einsatz von Franz-Josef Austenfeld als Dr. Huber Bonney und Volker Mathiasch als Dr. Mike Conolly bleiben. Die beiden sind Mitglieder in der Laienspielschar Westenholz und haben sich nach einer anstrengenden Saison dort bereit erklärt, eine weitere Rolle in Thüle zu übernehmen.

Spende an Sugarkids Paderborn

Als feste Bank erweist sich auch Reinhold Vossebürger als Sergeant Tom Conolly, den er souverän darstellt. Hans-Dieter Kaars in der Rolle als etwas vertrottelter Patient riss die Zuschauer zu Beifallsstürmen hin, wie man es von ihm gewohnt ist. In dieser Saison gab es zudem eine Neuerung: Während der Probenzeit waren zwei Ersatzspieler im Einsatz, die eingesprungen waren, wenn Schauspieler krank wurden oder aus anderen Gründen nicht zur Probe kommen konnten. Dies waren Niklas Brikmann und Angelika Heinzner. Ausgezeichnete Regiearbeit leistete Andreas Syring, der Neulinge und „alte Hasen“ zu großartigen Darstellungsleistungen anleitete. Als Souffleuse war wie schon in vorigen Jahren Elisabeth Jäger im Einsatz. Ob sie oft helfen musste, ist nicht überliefert. Das gelungene Bühnenbild gestaltete das Team um Jürgen Fecke. Für Licht- und Tontechnik zeichnen Christoph Tüllmann und sein Team verantwortlich.

Die Spende aus den Erlösen des Theaterkaffees gehen in diesem Jahr an den Verein Sugarkids in Paderborn, die an Diabetes erkrankte Kinder unterstützt. Für die noch verbleibenden Aufführungen am Samstag, 14. Januar, um 19 Uhr, Sonntag, 15. Januar, um 16 Uhr (an diesem Termin ist das Theater-Café bereits komplett belegt) sowie Samstag, 21. Januar, um 19 Uhr und Sonntag, 22. Januar, um 16 Uhr mit Theater-Café ab 14 Uhr sind noch einige Restkarten erhältlich. Den Kartenverkauf hat Uniformen Werner, Oststraße 4, in Thüle zu den normalen Geschäftszeiten übernommen. Ebenso können Karten im Onlineshop vorbestellt oder an der Abendkasse erworben werden.