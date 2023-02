Maria Dirks an die Spitze des Heimatvereins in Verlar gewählt

Der Heimatverein in Verlar hat eine neue Vorsitzende. Ein Jahr lang war das Amt unbesetzt. Nun übernimmt Maria Dirks die Verantwortung.

Während der Jahreshauptversammlung im vergangenen Jahr hatte sich Theodor Flottmeier auf eigenen Wunsch nicht zur Wiederwahl gestellt. In der damaligen Versammlung fand sich jedoch kein Nachfolger. In der jüngsten Jahreshauptversammlung stellte sich nun Maria Dirks zur Wahl. Sie wurde von der Versammlung zur ersten weiblichen Vorsitzenden in der Geschichte des Heimatvereins gewählt.

Außerdem standen diesmal die Positionen des Kassierers und des stellvertretenden Vorsitzenden zur Wahl. In diesen Ämtern wurden Theo Mertens (Kassierer) und Werner Schmidtmeier (stellvertretender Vorsitzender) von der Versammlung bestätigt.

Maria Dirks übernimmt für ein Jahr den Posten der Vorsitzenden, da die Position alle zwei Jahre gewählt wird und bereits ein Jahr, ohne Vorsitzende, vergangen ist. Theo Mertens und Werner Schmidtmeier wurden für weitere zwei Jahre in ihre Ämter wiedergewählt. Somit sind alle Positionen im Heimatverein wieder besetzt.

Ortsheimatpfleger Meinolf Flottmeier trug anschließend seinen Kurzbericht aus der Ortschronik 2022 vor, die auf der Homepage www.verlar.de zu finden ist. Ulla Dahl erstattete Bericht über die Arbeit des Partnerschaftskomitees Verlar-Cartigny. Pascal Rams berichtete abschließend über die Aktivitäten des Heimatvereins im Jahr 2022.