Holsener feiern 100 Jahre Trafoturm

1922, also vor genau 100 Jahren, wurde im Salzkottener Ortsteil Holsen ein Transformatorenturm errichtet. Der wird heute zwar nicht mehr zur Versorgung mit Elektrizität genutzt, aber wichtig fürs Dorf ist er trotzdem noch. Und darum wird am ersten Oktoberwochenende gefeiert.

Die Jubiläumsfeier beginnt am Samstag, 1. Oktober, um 14 Uhr. Viele Aktionen, besonders für Familien mit Kindern gibt es an diesem Wochenende. Am Samstag darf jedes Kind ein Vogelhaus gestalten, eine Gartenampel basteln, eine Kuh melken, Geschick am heißen Draht beweisen oder mit Riesen-Legosteinen bauen. Der Volkstanzkreis Holsen-Mantinghausen wird mit Tanz- und Gesangseinlagen die Besucher unterhalten. Am Sonntag, 2. Oktober, kommt die Malschule „Funkelei“, am Nachmittag gibt es Pferdekutschfahrten.

Besonders spannend wird es am Sonntagvormittag. Um 10 Uhr gibt es einen „100.000-Volt-Stammtisch“. Die Gäste haben alle mit Strom, mit Holsen oder mit Trafotürmen zu tun. Mehr wollen die Organisatoren allerdings noch nicht verraten.

Akustisch gibt es am Sonntag von der Gruppe „Two und One more“ was auf die Ohren. Natürlich ist auch für Essen und Trinken gesorgt. Es gibt Kartoffelwaffeln über Buchenholz gebacken, Kaffee und Kuchen und als besonderen Gaumenschmaus Blut- und Leberwurst mit in der Pfanne gebratenen Bratkartoffeln.

Speziell für diesen Anlass wird sogar ein Bier gebraut. „Es wird rechtzeitig zum großen Fest fertig sein“, versichern die Turmeigner, Marlies und Johannes Sandbothe. Familie, Freunde und Nachbarn packen kräftig mit an, damit alles klappt. „Ohne diese vielen fleißigen Hände wäre so ein Fest nicht möglich“, sagt Marlies Sandbothe. Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt dem Elternhaus des Klinikums Münster zugute.

Das schrieb der Chronist 1922

1922 mussten die Holsener Bürger in Eigenleistung und mit enormer finanzieller Anstrengung in Holsen einen Trafoturm errichten. Dazu schrieb der Schulchronist im September 1922: „Vom Elektrizitätsverbande Brilon-Büren wurde der Nordwestliche Teil des Kreises Büren, der sogenannte Entenschnabel, für den elektrischen Lichtanschluss genommen. Im September wurden die Masten gepflanzt. Die hiesige Gemeinde musste für die Anlage des Ortsnetzes 1 Mio. Mark zahlen und dazu den Transformator in Holsen für 300.000 Mark bauen lassen.“

Viele trauten dem neuen „Teufelswerk Strom“ zu Anfang nicht. Später lernte man die Vorteile schätzen, und mit dem Strom kamen mehr Maschinen in die Handwerksbetriebe und auf die Bauernhöfe. Die Maschinen erleichterten das Leben sehr. Der Trafoturm führte in den Folgejahrzehnten ein ruhiges, kaum beachtetes Dasein in dem kleinen Dorf, bis er irgendwann nicht mehr gebraucht wurde.

2014 dann die bange Überlegung: Abriss oder erhalten? Die Technik war veraltet und entsprach nicht mehr den Sicherheitsstandards. Doch die Holsener wollten ihren Turm behalten. Schließlich ist er ist eines der ältesten und das zweithöchste Gebäude in Holsen-Schwelle-Winkhausen. 2016 wurde mit dem Umbau begonnen. 2017 folgte die feierliche Eröffnung des neuen „Artenschutzturms“: Er beherbergt heute Nistmöglichkeiten für Vögel und ein Insektenhotel sowie in kleines Elektrizitäts-Museum.

Mittlerweile ist der alte Trafoturm in Holsen ein Treffpunkt im Dorf und eine echte Attraktion weit darüber hinaus geworden. Viele Veranstaltungen locken das Jahr über in und an den Turm. Die neue Homepage des Turms (www.alter-Trafoturm-Holsen.de) ist inzwischen fertig ist, das nächste Projekt sind neue Infotafeln.