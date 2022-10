Holsener Kinder kredenzen Senioren selbstgemachten Apfelkuchen

Schon Wochen vor dem Holsener Apfelkuchenfest waren die Kinder aus Holsen, Schwelle und Winkhausen um die Häuser gezogen, um bei den älteren Bewohnern nach Lieblingsapfelkuchenrezepte zu fragen. Waren welche vorhanden, wurden diese Rezepte eingesammelt und Fotos von den Senioren gemacht. Nach den alten Rezepten buken die Kinder mit Unterstützung ihrer Eltern dann jede Menge an leckere Kuchen.

Als Dankeschön wurden die Senioren eingeladen, mit einem Oldtimerbus zur Besichtigung einer Obstplantage nach Upsprunge zu fahren. Hier gab es für die Reisegruppe von Stefan Heber von der Hederwiesen Obst GbR viele und spannende Informationen über die Arbeit auf einer Bio-Obstplantage.

Zurück in Holsen wartete schon eine weitere Überraschung auf die Senioren. Im Café auf dem Biohof Heber kredenzten die Kinder ihre selbstgebackenen Apfelkuchen. Die spannende Frage an diesem Nachmittag war natürlich: Wer hat den leckersten Apfelkuchen gebacken, welches war das beste Rezept? Die einfache Antwort war allerdings: Einen Besten gibt es nicht, alle Kuchen hatten super geschmeckt. So gab es für jedes Kind zur Belohnung eine Erinnerungsurkunde.

Erinnerungen werden in Fotobackbuch gesammelt

Initiiert hatte die Aktion die Caritaskonferenz Holsen-Schwelle-Winkhausen. 40 Kinder und mehr als 40 Senioren hatten mitgemacht. Unterstützt hat die Aktion das Erzbistum Paderborn aus seinem Förderprogramm. Am Ende des Tages waren sich Jung und Alt einig: ein gelungener Nachmittag, eine tolle Aktion und ehrenamtliche Arbeit, die viel Freude gemacht und geschenkt hat.

Damit von diesen schönen Erinnerungen und den leckeren Rezepten nichts verloren geht, wird ein Fotobackbuch erstellt. Im Dezember soll es fertig sein. Wer Interesse an einem solchen Backbuch hat, kann sich bei den Mitarbeiterinnen der Caritaskonferenz melden.