Im Team Tiggi zur Bestzeit

Salzkotten

Julius hat ein klares Ziel: Unter 50 Minuten will er die Fünf-Kilometer-Strecke beim Paderborner Osterlauf schaffen. Das scheint machbar. Doch der 17-jährige Salzkottener geht mit einem Handicap an den Start. Er hat Trisomie 21 und manchmal so gar keine Lust aufs Gerenne.

Von Marion Neesen