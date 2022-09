Impfstelle des Kreises Paderborn erwartet BA.4/5-Impfstoff

Ab dem kommenden Mittwoch, 5. Oktober, wird in der Impfstelle des Kreises Paderborn in der Salzkottener Sälzerhalle auch der Biontech-Impfstoff gegen die Omikron-Untervarianten BA.4 und BA.5 verabreicht. Das hat der Kreis an diesem Mittwoch mitgeteilt.

Termine in der Sälzerhalle ab sofort buchbar

Bereits seit zwei Wochen wird in der Sälzerhalle der an die Omikron-Variante BA.1 angepasste Impfstoff verimpft. Nun hat der Kreis die Nachricht erhalten, dass der an die Omikron-Variante BA.4/5 angepasste Impfstoff von Biontech angeliefert wird. Verimpft wird dieser ab dem 5. Oktober, Termine sind ab sofort buchbar.

Der Kreis weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Impfungen nur noch mit Termin zu den aktuellen Öffnungszeiten (mittwochs und donnerstags von 10 bis 16 Uhr, freitags von 12 bis 18 Uhr) möglich sind. Dies gilt für die Erst-, Zweit- bzw. die Auffrischungsimpfungen (Boosterimpfungen). Der BA.1-Impfstoff steht ebenfalls weiterhin für Auffrischungsimpfungen zur Verfügung. Beide angepassten Impfstoffe sind erst ab 12 Jahren zugelassen. Die Terminbuchung erfolgt über die Homepage des Kreises Paderborn (www.kreis-paderborn.de/impfen).

Die zweite Auffrischungsimpfung wird den weiteren Angaben zufolge für folgende Personengruppen empfohlen: Personen mit Immundefizienz (Immunschwäche) ab dem Alter von fünf Jahren, Personen im Alter ab fünf Jahren mit erhöhtem Risiko für schwere Covid-19-Verläufe infolge einer Grunderkrankung, Bewohner in Einrichtungen der Pflege sowie Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe, Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen, insbesondere solche mit direktem Kontakt zu Patienten und Bewohnern und Personen im Alter ab 60 Jahren.

Nach dem neusten Erlass des Landes können darüberhinausgehende Auffrischimpfungen, zum Beispiel die dritte Auffrischimpfung (fünfte Impfung), bei besonders gefährdeten Personen sinnvoll sein. Aufgrund der erforderlichen ausführlichen Anamnese sind diese Impfungen jedoch grundsätzlich in Arztpraxen durchzuführen.