Impfstelle Salzkotten schließt Mitte Dezember

Die Impfstelle des Kreises Paderborn in Salzkotten bleibt noch bis zum 15. Dezember geöffnet. Bis dahin werden an drei Tagen in der Woche Impfungen nach vorheriger Terminbuchung und nach den geltenden Stiko-Empfehlungen vorgenommen.

Die Impfstelle des Kreises Paderborn in der Sälzerhalle in Salzkotten wird am 15. Dezember geschlossen.

Vergangene Woche informierte das Land NRW, dass die Kreise und kreisfreien Städte entsprechend dem lokalen Bedarf bis Ende Dezember weiter Impfangebote vorhalten können. Aus diesem Grund hat sich der Kreis Paderborn entschieden, die Impfstelle in Salzkotten noch bis zum 15. Dezember geöffnet zu lassen.

„Wir wollen hier unseren Beitrag leisten, dass jeder die Möglichkeit hat, geimpft in das Weihnachtsfest zu gehen. Die Impfungen waren, sind und bleiben der beste Schutz vor schweren Krankheitsverläufen“, betont Landrat Christoph Rüther. Ergänzt wird das Impfangebot des Kreises nach wie vor durch die Regelversorgung der niedergelassenen Ärzte und Apotheker. „Die Hausärzte im Kreisgebiet impfen natürlich weiterhin und auch im neuen Jahr gegen das Coronavirus. Wer hier Fragen hat, sollte sich an seinen Arzt wenden“, erklärt Dr. Ulrich Polenz, Leiter der Bezirksstelle der Kassenärztlichen Vereinigung.

Aktuell sei die Tendenz der wöchentlich verabreichten Impfungen wieder fallend. An den drei Öffnungstagen in der Woche seien zuletzt rund 100 Impfungen verabreicht worden. Anfang Oktober seien es noch deutlich mehr gewesen. Als der angepasste Impfstoff gegen die Omikron-Variante BA4-5 erstmalig in Salzkotten zur Verfügung stand, sei die Nachfrage kurzzeitig wieder angestiegen, auf rund 500 Impfungen in der Woche, berichtet die Kreisverwaltung. Nicht zu vergleichen sind diese Zahlen mit der Hochphase der Impfstelle: Anfang dieses Jahres wurden noch 4600 Impfungen pro Woche in der Impfstelle gezählt.

Impftermine für die Impfstelle in Salzkotten können wie bisher auch über die Homepage des Kreises gebucht werden.