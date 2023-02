In 80 Stunden in die Partnerstadt

Salzkotten

Was ist schon eine Reise in 80 Tagen um die Welt? Genau 150 Jahre nach der Erstveröffentlichung des berühmten Romans von Jules Verne wollen Salzkottener und ihre Freunde aus Bystrice die 800 Kilometer lange Strecke von Salzkotten in die tschechische Partnerstadt innerhalb von 80 Stunden laufend überwinden. Dabei hat der geplante Langstreckenlauf gar nichts mit Jules Verne zu tun. Vielmehr soll endlich das Partnerschaftsjubiläum gefeiert werden.

Von Marion Neesen