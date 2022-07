In Salzkotten ist die Bühne für Mark Forster (fast) bereitet

Wenn an diesem Freitag und Samstag, 22. und 23. Juli, Mark Forster bei seinen Konzerten an der Dreckburg in Salzkotten Vollgas gibt, liegen hinter Jürgen Blatton und seinem Team schweißtreibende zweieinhalb Tage Bühnenaufbau.

Nicht-Handwerker würden vermutlich die Flucht ergreifen. Auch diejenigen, die schon mit Erfolg Regale aus dem schwedischen Möbelhaus zusammengebaut haben – also nicht ganz ungeschickt sind – müssten wohl den Inbusschlüssel kapitulierend schwenken. Jürgen Blatton (55) hingegen strahlt auch im Angesicht vierer prall gefüllter Sattelzüge eine Art elektrisierte Gelassenheit aus. In den 40-Tonnern steckt die zerlegte Bühne, die seit nunmehr zwei Jahren darauf wartet, an der Dreckburg aufgebaut zu werden, damit Mark Forster sie endlich betreten und seine zwei Konzerte in Salzkotten präsentieren kann. Jürgen Blatton und sein Team haben dafür zweieinhalb Tage Zeit.