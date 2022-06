Jahreshauptversammlung der Salzkottener Gesamtwehr: 338 mal ausgerückt

Bürgermeister Ulrich Berger (rechts) und Andre Brandt von der Kreisverwaltung Paderborn (5.von rechts) zeichneten zahlreiche Wehrleute mit den Ehrenzeichen in Gold und Silber aus.

Berger lobte in seinem Grußwort besonders die gute Zusammenarbeit zwischen Wehr und Verwaltung. Mit dem Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Upsprunge könne begonnen werden.

Der stellvertretende Wehrleiter Christoph Schlünz erläuterte in seinem Jahresbericht, dass Brandschutzerziehung und Aufklärung in der Coronazeit nicht möglich gewesen seien. Einsätze gab es vergangenes Jahr in der Kernstadt 123, insgesamt waren es im Stadtbereich 338.

Zurzeit zählt die Freiwillige Feuerwehr Salzkotten 479 Mitglieder. Aktiv sind davon 307, darunter 20 Frauen. Die Jugendfeuerwehr hat 77 Mitglieder, darunter elf Mädchen. Und die Ehrenabteilung zählt 84 Mitglieder. In diese wurden Hubert Werning von der Löscheinheit Scharmede und Rainer Hassenjürgen (Upsprunge) nun übernommen.

Nach dem Jahresbericht zur Gesamtwehr erfolgten zahlreiche Ehrungen. Zum Feuerwehrmann beziehungsweise zur Feuerwehrfrau wurden Andre Mohnert, Lars Volke, Marcel Kleine, Florian Bejma, Fabian Schettke, Antonia Schniedermann, Christina und Kilian Hermens, Florian Nillies, Marcel Hecker, Max Petsche, Jan Schnitzmeyer, Marcel Hanke, Julius Vecke, Joshua Kruse, Jan Fecke, Lukas Votsmeier, Jannik Plückebaum, Ilja Deminov und Dennis Freesmeier ernannt. Zum Oberfeuerwehrmann/-frau wurden befördert: Axel Altmiks, Julian Kaup, Marleen und Sebastian Nillies, Marcel Papenkordt, Mark Petrik, Hendrik Timmer, David und Niklas Wessel, Oliver Wiegand, Thomas Wiesner, Martin Engelkemeier, Josef Drewes, Adrian Stripmeier-Scheidewig, Raphael Zinda, Roman Elias, Robert Kaup, Matthias Röhrig, Max Salmen, Julian Vahle, Dennis Freesmeier, Fabian Haase, Stefan Schmidt und Leon Schrewe sowie zum Hauptfeuerwehrmann Philip Whiteway und Dennis Hupe.

Weiter befördert zum Unterbrandmeister beziehungsweise zur Unterbrandmeisterin wurden Antonius und Johanna Hermens, Marco Martella, Tobias Siemen, Tim Klamann, Tobias Nickisch, Jörg Niermeier, Stefan Wulfmeier, Vanessa Jäger, Frank Stümmler, Sven Knaup, Jonas Köthemann, Carsten Hönig und Jens Zimmermeier. Brandmeister sind nun Jonas Westermann, Stefan Mollemeier und Marvin Wenzlaff. Zum Oberbrandmeister wurden Patrick Bachem und Maximilian Thiele sowie zum Hauptbrandmeister Harald Ahle, Manuel Tegethoff, Patrick Vonnahme und Franz Roggel, Sebastian Finke, Dirk Lichte­nauer und Thomas Hilger befördert.

Mit dem Ehrenabzeichen in Silber zeichnete die Wehrleitung, unterstützt von Bürgermeister Ulrich Berger und Andre Brandt, folgende Personen aus: Christian Ewers, Björn Kleist, Daniel Lüke, Marc Köster, Ralf Hesse, Heiko Tischendorf, Dominik Drüppel, Carsten Berensmeyer, Dirk Fuest, Alexander Assler, Thorsten Kulik, Matthias Alpmann und Rainer Strake. Und das Ehrenabzeichen in Gold erhielten Guido Daldrup, Markus Kuhn, Matthias Petsche, Heiner Wessel, Mathias Kukuk, Ralf Rennemeier, Michael Sonntag, Andreas Niggemeyer, Andreas Berg, Josef Küsterarend, Helmut Becker, Herbert Figgemeier, Bernd Fraune, Jürgen Schrewe, Martin Meschede, Dirk Kuhlmann und Jürgen Werner.

Dann stand Hauptbrandmeister Hubert Werning aus Scharmede im Mittelpunkt. Er wurde feierlich zum Ehrenlöschzugführer der Feuerwehr ernannt.