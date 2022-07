Jens Baumhoer erringt Königswürde in Verlar

Da hat in Verlar am Wochenende alles gepasst: Einmal den Vogel abzuschießen und König zu sein, das hatte Jens Baumhoer schon lange auf dem Zettel.

Seit zehn Jahren ist der engagierte Schütze bereits im Vorstand des Vereins tätig. Da aber vermutlich weitere Aufgaben auf ihn warten und vielleicht für die Königswürde dann keine Zeit mehr bleibt, ergriff er am Samstag beim Vogelschießen die Gelegenheit beim Schopfe und holte gegen 16.30 Uhr mit dem exakt 100. Schuss den Adler von der Vogelstange. Zur Königin erwählte sich der 27-jährige Mechatroniker für Kältetechnik seine Lebensgefährtin und Sozialpädagogin Carina Bodendorf (26).

König ist gleichzeitig auch Kronkönig

Und noch ein weiterer Glückstreffer gelang Jens Baumhoer. Er sicherte sich auch den Titel des Kronkönigs, was es in Verlar bisher noch nicht gab. Eigentlich ist der Kronkönig dort auch eine Art stellvertretender König. Sich selbst vertreten wird der neue Verlarer König aber wohl nicht können. Baumhoer ist Mitglied einer engagierten Schützenfamilie. Sein Königsschuss fiel genau 25 Jahre nachdem sein Onkel Jürgen Kellner in Verlar regierte. Genau 70 Jahre liegt es zurück, dass seine inzwischen verstorbene Großmutter auf dem Verlarer Thron saß. „Die ganze Familie steht dahinter.

Und gerade jetzt nach zwei Jahren ohne Schützenfest freuen wir uns besonders, wieder mit allen feiern zu können“, sagt Jens Baumhoer, „und obendrein haben wir noch das bestmögliche Wetter für ein Schützenfest“. Die weiteren Insignien gingen am Samstag an Michael Sonntag, der Apfelprinz wurde, Jonas Köthemann (Fassprinz) und Sebastian Beine, der das Zepter abschoss. Jungschützenkönig wurde schon am Freitag Tim Leiwesmeier. Bereits am Sonntag war das Königspaar Jens Baumhoer und Carina Bodendorf mit seinem Hofstaat dann strahlender Mittelpunkt beim Festumzug.