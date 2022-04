Josef Thiele und Waltraud Hartung mit dem Musikerpreis der Stadt Salzkotten ausgezeichnet

Bereits zum 13. Mal hat die Stadt Salzkotten gemeinsam mit dem Stadtmusikverband Musikerinnen und Musiker ausgezeichnet, die seit vielen Jahren Mitglied in der Vereinigung sind. Höhepunkt der Veranstaltung war allerdings die Verleihung des Musikerehrenpreises der Stadt Salzkotten.

Musik hat viel Platz in ihren Leben

Diese Auszeichnungen erhielten in diesem Jahr Josef Thiele vom Spielmannszug Oberntudorf und Chorleiterin Waltraud Hartung aus Salzkotten.

In seiner Laudatio bezeichnete Bürgermeister Ulrich Berger Josef Thiele als einen leidenschaftlichen Musiker, der seit 1958 durch seine absolute Vereinstreue, Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft, extrem hohe Sozialkompetenz und Freude am Musizieren als Vorbild gelte. „Bleiben Sie dem Verein noch lange als aktives Mitglied erhalten, man braucht sie dort“, gab Berger den beliebten Trommler mit auf den Weg und blickte schon einmal voraus auf den 100. Geburtstag des Spielmannszuges in zwei Jahren.

Mit Waltraud Hartung wurde eine Chorleiterin geehrt, die, wie Annette Stracke als Vorsitzende des Stadtmusikverbandes es ausdrückte, „zwar gerne vorne steht, aber nicht gerne im Mittelpunkt“. In der Würdigung ihrer Leistungen erinnerte Stracke daran, dass die studierte Diplommusikern viele Schülerinnen und Schülern unterrichtet habe, Mitbegründerin des Salzkottener Jugendchores der Singgemeinschaft war und die Chorgemeinschaft Verlar sowie die Frauenchöre Auftakt und Taktvoll geleitet habe. „Du hast aus Menschen, die in einer Gruppe singen, einen Chor gemacht“, sagte Stracke.

Stadtmusikverband zeichnet langjährige Mitglieder aus Die Urkunden übergaben die Vorsitzende des Stadtmusikverbandes, Annette Stracke (links), und Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger. Foto: Johannes Büttner Während der Musikerehrung in Salzkotten wurden langjährige Mitglieder ausgezeichnet. Auszeichnungen für 40-jährige Mitgliedschaft im Stadtmusikverband erhielten Alfons Kleinemeier, Michael Streit (beide Musikverein Harmonie Verlar), Dietmar Kamp, Jürgen Fecke und Martin Berhorst (alle Musikverein Thüle), Dietmar Meierotte, Frank Niggemeier, Jürgen Corazolla (alle Spielmannszug Oberntudorf), Reinhold Klocke (Spielmannszug Salzkotten), Matthias Gerdes, Wolfgang Klocke (beide Spielmannszug Thüle) und Christian Wester (Tambourkorps Berne). Seit 50 Jahren Mitglied sind Dietmar Heuer, Meinolf Flottmeier, Rudolf Baumhoer und Willi Schmitz (alle Musikverein Harmonie Verlar), Georg Schulte und Hans-Werner Wulf (beide Spielmannszug Thüle). Seit 60 Jahren halten Josef Bureik (Spielmannszug Salzkotten) und Heinz Nordhoff (Spielmannszug Thüle) der Vereinigung der Musiker die Treue. Das Bild zeigt einige der Vereinsjubilare. ...

Zu Beginn der Stadtmusikerehrung in der Mensa der Gesamtschule hatte der Bürgermeister daran erinnert, dass die Stadt die Auszeichnung bereits seit 20 Jahren verleihe. Geehrt würden Menschen, die ihrem Verein, ihrer Liebe zur Musik und damit ihrer Leidenschaft einen großen Platz in ihrem Leben geben und sich dafür engagieren. Annette Stracke appellierte an die Musikerinnen und Musiker, nach der coronabedingten Auszeit nun wieder aktiv zu werden. Zudem sprach sie angesichts des Weltgeschehens eine aktuelle Mahnung aus. „Musik und Kunst dürfen nicht instr­umentalisiert werden. Die Ablehnung der russischen Musik und Literatur halte ich für falsch und gefährlich. Das Verhalten eines Komponisten, eines Dirigenten oder Musikers kann ich nach seinen Handlungen beurteilen, ich muss es sogar, wenn er oder sie Kriegsverbrecher gutheißen. Das dürfen wir nicht unkommentiert akzeptieren“, sagte Annette Stracke.

Musikalisch bereichert wurde die Musikerehrung mit Beiträgen von Ellen Plem (Klavier) Alexander Schamei und Nicole Broers (Gesang).