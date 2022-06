Josef und Inka Gerdesmeier regieren in Thüle

An der Seite von Josef Gerdesmeier regiert Ehefrau Inka. Um 18.12 Uhr war das Vogelschießen in Thüle entschieden. „Das ist schon jetzt ein tolles Erlebnis“, genoss das neue Königspaar die ersten Minuten im Amt. Die neue Königsresidenz steht in der Westernstraße mitten in Thüle. Der 51-jährige Schützenkönig ist als Außendienst- und Vertriebsmitarbeiter tätig. In Reihen der Schützen ist er kein Unbekannter, er engagiert sich dort seit 2002 als Fahnenoffizier und wurde im April 2022 zum zweiten Schriftführer gewählt. „Zu unserem gemeinsamen Hobby gehören Haus, Hof und Garten“, war sich das neue Thüler Königspaar einig. Die 46-jährige Königin Inka Gerdesmeier ist als Kauffrau im E-Commerce tätig. Irish Dance und Modeln zählt sie zu ihren weiteren Hobbys.

