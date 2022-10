Jubiläumspforte ist in Verne wieder geschlossen

Weihbischof Dr. Dominicus Meier OSB (rechts) schloss die Jubiläumspforte an der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Bartholomäus und beendete damit das Jubiläumsjahr „850 Jahre Wallfahrt in Verne“. Pfarrer Martin Beisler begleitete den Weihbischof aus Paderborn zur Jubiläumspforte.

Nur zu besonderen Anlässen wird die Jubiläumspforte geöffnet. Das Jubiläumsjahr „850 Jahre Wallfahrt Verne“ war dafür ein triftiger Grund. Der inzwischen emeritierte Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker hatte mit der Öffnung des Portals am 1. Mai auch das Jubiläumsjahr eröffnet. Mit einer Friedenswallfahrt, einem festlichen Pontifikalamt in der Pfarrkirche sowie der rituellen Schließung der Pforte endete nun das Jubiläumsjahr.

Tradition hat eine Berechtigung

Das Organisationsteam in Verne blickt beeindruckt zurück auf ein Jahr mit vielen Veranstaltungen und besonderen Momenten. Das Jubiläumsjahr habe gezeigt: „Tradition hat eine Berechtigung zu leben.“

An der Großen Liebfrauentracht nahmen insgesamt 1000 Pilger teil. Etwa 80 legten die gesamte Strecke zurück. Foto: Dennis Spenner

Einen nachhaltigen Eindruck habe die Große Liebfrauentracht im Juni hinterlassen. Die historische Prozession von Geseke nach Verne und wieder nach Geseke war zuletzt vor 25 Jahren gegangenen worden. Rund 1000 Pilger hatten nach Auskunft des Organisationsteams diesmal daran teilgenommen, wovon etwa 80 die gesamte, 32 Kilometer lange Strecke gegangen sind. Beeindruckt sei man gewesen, wie viele Pilger sich bereits morgens um 5 Uhr zum Start in Geseke eingefunden hätten. Dem Sonnenaufgang entgegenzugehen und dabei ein besonderes Gefühl der Gemeinschaft zu spüren, sei ein Erlebnis gewesen, das auch jetzt noch nachwirke.

Gemeinschaft gespürt

Wie groß die Anzahl der Pilger insgesamt war, die von Mai bis Oktober nach Verne gekommen sind, lasse sich nach Informationen des Organisationsteams nur schwer schätzen. Wirkung habe jedoch die umfassende Werbung im Vorfeld gezeigt. So seien unter anderem Wallfahrer aus dem Ruhrgebiet, aus dem Sauerland und auch aus dem Bereich Höxter in den Wallfahrtsort gepilgert. Darunter seien viele ältere Menschen gewesen, aber auch viele Familien hätten sich beteiligt, freut sich das Orga-Team. Einige hätten durch die Plakate überhaupt zum ersten Mal von der Tradition der Wallfahrten im Salzkottener Ortsteil erfahren.

Weitere Höhepunkte im Jubiläumsjahr waren die drei Aufführungen des eigens komponierten Musicals, mit dem die Legende der Wallfahrt zahlreichen Besuchern präsentiert wurde, viele Gottesdienste und besondere Wallfahrten mit prominenten Predigern, sowie die Nacht der Lichter zum Abschluss.

Zum Ende der Jubiläumsfeierlichkeiten hatten die Organisatoren eine Nacht der Lichter vorbereitet . Foto: Dennis Spenner

Das Jubiläumsjahr habe gezeigt, so das Orga-Team, dass die Wallfahrt in Verne eine Zukunft habe. Zwar müsse sich die Art der Gestaltung womöglich ändern, allerdings ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren. Wesen der Wallfahrten sei es, Pilgern zu ermöglichen, ihre Sorgen und Nöte dem Gnadenbild vorzutragen, dort Kraft zu schöpfen oder auch einmal Danke zu sagen. Das Zentrum der Wallfahrt bildet das Gnadenbild „Unserer Lieben Frau von Verne, Trösterin der Betrübten“, eine um das Jahr 1220 aus Eichenholz geschnitzte Figur.

Das in Verne verehrte Gnadenbild der „Trösterin der Betrübten“ begründet eine 850-jährige Wallfahrtstradition. Jahr für Jahr pilgern Menschen nach Verne, um hier zu beten und Trost zu finden. Foto: Thomas Throenle/Erzbistum Paderborn

„Unsere Marienwallfahrt in Verne ist Ausdruck der Volksfrömmigkeit und wird vom Erzbistum Paderborn sehr gefördert, von den Anfängen bis in die Gegenwart“, erklärt Pastor Werner Beule, Wallfahrtsseelsorger im Pastoralverbund Salzkotten. Die Wallfahrt sei lebendig und werde buchstäblich vom ehrenamtlichen Engagement getragen, freut sich Beule. Der Geistliche bezieht sich damit nicht allein auf die Muttergottesträger, sondern auch auf die vielen Helferinnen und Helfer, die sich um „ihre“ Wallfahrt kümmern und etwa die Pilgernden im Pfarrheim und bei schönem Wetter im Pfarrgarten mit Kaffee und Kuchen bewirten.

850 Jahre Wallfahrt in Verne Foto: Die Wallfahrt in Verne wurde im Jahr 1171 im Zusammenhang mit der Wallfahrt des Ritters Wilhard von Vernede ins Heilige Land begründet. Dieses Gründungsjahr macht Verne zum wohl ältesten lebendigen Marienwallfahrtsort in Deutschland. Die Feier des 850. Wallfahrtsjubiläums wurde aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben in das Jahr 2022. Die Eröffnung des Jubiläums fand am 1. Mai 2022 mit einem Pontifikalamt mit Erzbischof Hans-Josef Becker statt. In gewöhnlichen Jahren sind die Prozessionen im Mai das wichtigste Element des Wallfahrtsgeschehens: Jeden Sonntag im Marienmonat Mai pilgern Menschen nach einer festlichen Maiandacht in der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Bartholomäus gemeinsam in einer großen Prozession zur Brünneken-Kapelle und von dort nach der Predigt wieder zurück zur Kirche. Das Tragegestell für das Gnadenbild schultern dabei zwei Muttergottesträger der St. Marien Schützenbruderschaft. ...

Zahlreiche Wallfahrer nahmen am abschließenden Pontifikalamt teil, das Weihbischof Dominicus in Vertretung des erkrankten Erzbischofs Hans-Josef Becker feierte. Die geplante Wallfahrt, bei der das in Verne verehrte Gnadenbild zum Brünneken getragen werden sollte, und die Feier des Pontifikalamtes als Freiluftgottesdienst vor der Kapelle am Brünneken konnten witterungsbedingt aber so nicht stattfinden.

Weihbischof Dr. Dominicus Meier OSB bedankte sich bei Frauen und Männern, die durch ihr ehrenamtliches Engagement die Wallfahrt zur Gottesmutter in Verne, der „Trösterin der Betrübten“, lebendig unterstützen. Foto: Thomas Throenle / Erzbistum Paderborn

In seiner Predigt in der Pfarr- und Wallfahrtskirche würdigte der Weihbischof Verne als Ort des Vertrauens, des Aufatmens und des Angenommenseins. Weihbischof Dominicus betonte im Blick auf das heilende und ganzmachende Handeln und Verhalten Jesu: „Menschen spüren in der Nähe zu Jesus, dass sie wahrgenommen und ernst genommen werden. Menschen werden durch Jesus vom Rand weg in die Mitte geholt, sodass sie wieder Raum zum Atmen haben.“ Überall dort, wo Menschen im Geist Jesu Christi ihren Beitrag zum Frieden leisteten, seien Spuren des Friedens und des Vertrauens zu entdecken.

Ort des Vertrauens und Aufatmens

Die Marienverehrung besitze eine versöhnende Kraft, und Wallfahrtsorte seien starke Hoffnungszeichen für Frieden in einer zerrissenen Welt, so Weihbischof Dominicus: „Das gemeinsame Bekenntnis des Glaubens, das gemeinsame Gebet und der gemeinsam gefeierte Gottesdienst helfen allen Pilgerinnen und Pilgern, vom Misstrauen zum Verstehen zu finden, den Hass durch Liebe zu überwinden, Gleichgültigkeit durch geschwisterliche Verbundenheit zu vertreiben sowie Geist und Herz füreinander zu öffnen. “

Zum Abschluss seiner Predigt unterstrich Weihbischof Dominicus: „Maria, Königin des Friedens, sei allen, die hier an der Stätte des Friedens zu Dir beten, eine Trösterin im Leid, ein Beistand in schweren Stunden und ein Hoffnungszeichen in einer zerrissenen Welt.“ Der Weihbischof schloss am Ende des Gottesdienstes in einer eigenen Zeremonie die Jubiläumspforte. Nach der Anbetung des Allerheiligsten spendete Weihbischof Dominicus den Gläubigen den sakramentalen Segen. Damit endete das Jubiläumsjahr „850 Jahre Wallfahrt in Verne“ offiziell. Die Jubiläumspforte wird nun vermutlich erst wieder in 25 Jahren geöffnet.