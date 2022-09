Jugendangebot in Scharmede abgelehnt

In ihrem letzten Tagesordnungspunkt der öffentlichen Sitzung beschäftigte sich der Ausschuss für Jugend-, Kultur- und Sport der Stadt Salzkotten mit einem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die den Stadtjugendpfleger Rudi Ruhose beauftragen wollen, ein regelmäßiges Angebot für Jugendliche in Scharmede einzurichten.

Grüne wollten Treff schaffen, CDU sieht Jugendliche und Vereine in der Pflicht

Die Jugendlichen treffen sich nun auf dem Alten Sportplatz in Scharmede. An einem echten Angebot fehlt es aber.

Dieser Antrag wurde zwar mehrheitlich abgelehnt, entfachte aber eine rege Diskussion unter den Politikern der Fraktionen.

Wie für viele andere Jugendliche im Salzkottener Stadtgebiet sind die Angebote des Stadtjugendzentrums in der Simonschule auch für die Scharmeder Jugendlichen nur schwer zu erreichen. „Außerhalb der Trainingszeiten der Sportvereine gibt es in Scharmede kein Angebot“, sagte Andrea König von den Grünen bei der Sitzung. Ihre Anfrage beim Sportverein SCC Scharmede habe ergeben, dass es keinen freien Hallenplatz für mögliche Treffen der Jugendlichen in Scharmede gäbe. Mangels Alternative würden sich die 15 bis 20 Jugendlichen auf dem Gelände des Schulhofs treffen oder auf dem noch existierenden alten Sportplatz „abhängen“.

„Eine Umfrage hat ergeben, dass sich die Jugendlichen ein zusätzliches Angebot wünschen“, sagte Andrea König, selbst Mutter von drei Kindern. Unterstützung für die Wünsche der Jugendlichen hatten im Vorfeld bereits Scharmedes Ortsvorsteherin Gisela Buschmeier sowie Stadtjugendpfleger Rudi Ruhose signalisiert. Als mögliche Treffpunkte wurden Räume am alten Sportplatz, im Pfarrheim und Räume oberhalb der Sporthalle in Betracht gezogen.

„ Die Verantwortung muss nicht immer gleich bei der Stadt liegen. “ Annette Stracke (CDU)

Vonseiten der CDU konnte sich Annette Stracke nicht so recht mit dem Antrag anfreunden. Es wäre sinnvoller, wenn hier nicht gleich nach der Stadt gerufen werde, sondern mehr Eigenverantwortung übernommen werde, sagte sie. „Die Verantwortung muss nicht immer gleich bei der Stadt liegen, Selbstorganisation wäre hier die sinnvollere Lösung“, sagte die Ratsfrau, die in diesem Zusammenhang auch die räumlichen Probleme ansprach. Insbesondere die örtlichen Vereine könnten ihrer Meinung nach helfen.

Eine Ablehnung sei ein falsches Signal an die Jugendlichen, meinte dagegen Nele Czaniera von der SPD. 15 bis 20 Personen seien es, die auf Unterstützung hofften. Während Christian Goßen (CDU) dazu aufrief, das Thema über die örtlichen Vereine weiter in Gang zu bringen, sprach sich Andrea Lenzmeier dafür aus, keine Entscheidung über die Köpfe der Jugendlichen zu treffen, und Theo Flottmeier appellierte, die Power, die die Jugendlichen in der Sache mitbringen, für einen guten Start mitzunehmen.

Mit acht Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde der Antrag der Grünen dann aber doch mehrheitlich abgelehnt.