Junges Königspaar im Salzkottener Ortsteil feiert im schönsten Sonnenschein

In diesem Jahr haben Christian Sprink und Hannah Knoop die Regentschaft inne. Erreicht hatte dies Christian Sprink, als der vor einer Woche beim Vogelschießen den letzten Span des Holzadlers aus dem Kugelfang holte. Der 24-jährige Torwart des VfB Holsen erkor seine Freundin Hannah zur Königin.

Bereits am Samstag stand das junge Königspaar mit ihrem Hofstaat im Mittelpunkt des Geschehens. Im und am Festzelt wurde kräftig gefeiert und auch die Anzahl der Festteilnehmer war hoch. Der Sonnenschein und das junge Königspaar bildeten im Duett am Sonntag beim Festumzug eine strahlende Erscheinung.

Bereits beim Abholen des Königspaares aus dem Elternhaus von Königin Hannah am Wolkenberg in Winkhausen war der Beifall groß, als sich die Königin, die derzeit die Fachschule für Landwirtschaft in Soest besucht, in ihrem schönen Kleid in den Farben Flieder und Grau mit Stickereien präsentierte. Die elf begleitenden Hofdamen trugen Kleider in den Farben Grau und Rosa. Im Festzug waren auch die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Harmonie Boke, in dem Königin Hannah Klarinette spielt.