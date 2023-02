Kaninchenzüchter-Familie mit langer Tradition freut sich über Landesmeistertitel

Stolze Sieger bei den Landesmeisterschaften der Kaninchenzüchter: Sascha Hesse (vorne Mitte) und seine Tochter Marie (rechts) haben mit ihren Siegerkaninchen gleich zwei Landestitel in den Kreis Paderborn geholt. Darüber freut sich besonders auch Gerhard Hesse (hinten), denn Rassekaninchen gehören auch in vierter Generation zur Familie Hesse. Und mit dem vierjährigen Jonas (vorne links) sitzt schon der nächste Hesse in den Startlöchern. Der Sohn von Sascha Hesse darf im kommenden Jahr in den Club eintreten und zeigt schon mal sein „Zwergwidder Weißgranne“.

Foto: Günther Uhrmeister