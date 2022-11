Karl Jassmeier aus Salzkotten-Mantinghausen erhält Goldenen Meisterbrief

Mit dem Goldenen Meisterbrief ist jetzt Karl Jassmeier von der Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe ausgezeichnet worden. Jassmeier lebt in Salzkotten-Mantinghausen und verbrachte den größten Teil seines Berufslebens bei der Firma Wieseler in Borchen.

Seine Ehrung sollte eigentlich bereits im November 2021 erfolgen, musste aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden.

Karl Jassmeier legte im November 1971 an der Bundesfachlehranstalt für das Elektro-Handwerk in Oldenburg seine Meisterprüfung ab. Zuvor hatte Jassmeier, der mit seiner Familie (zwei Kinder) in Mantinghausen zu Hause ist, nach dem Besuch der Volksschule bei der Firma Bökmann in Westenholz eine Ausbildung zum Elektroinstallateur absolviert. Weiterbildungen in den Bereichen Elektronik und EDV schlossen sich an.

Im Mai 1968 startete Karl Jassmeier seinen erfolgreichen beruflichen Lebensweg bei der Firma Wieseler in Borchen. Beratung, Verkauf, Arbeitsvorbereitung, Betreuung und Abrechnung von Baustellen für die Abteilungen Elektro, Elektro-Heizung und Küchen umfassten sein Aufgabengebiet und machten ihn zu einem gefragten Ansprechpartner der Kunden.

Im Oktober 1997 wurde Karl Jassmeier Gesellschafter und Geschäftsführer der Firma Wieseler. Diese Aufgaben übernahm er bis Dezember 2015. Seitdem ist er mit mehr als 70 Jahren als ein noch immer gefragter Berater in dem Unternehmen tätig.

In seiner Freizeit ist Karl Jassmeier seit vielen Jahren dem Ehrenamt verbunden, so etwa im Sportverein TuS Mantinghausen, dessen Vorsitzender er war, in der Schützenbruderschaft Mantinghausen, wo er ebenso im Vorstand tätig war wie im Kreissportbund Büren.