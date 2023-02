Heimsieg beim ersten Thüler Showtanz-Wettbewerb

Männerballettgruppen und Tanzgarden aus dem Stadtgebiet Salzkotten wetteiferten mit ihren Darbietungen und Choreografien um die Punkte der Jury und die Herzen der 350 Besucher. Schließlich waren es das Salzkottener Männerballett Sälzer Jungs mit seiner Unter-Wasser-Tanzshow und die Sälzer Tanzgarde mit ihrem Gardetanz „majestätisch durch die Nacht“, die die ersten Plätze belegten.

Punkt 19.11 Uhr hatte Karnevalspräsident Michael Rose die Bühne für ein karnevalistisches Spektakel freigegeben, das dann von den Jecken im Bürgerhaus jubelnd und mit viel Beifall begleitet wurde. „Das Interesse an dem Showtanz-Contest war sowohl bei den teilnehmenden Gruppen als auch bei den Besuchern von Anfang an sehr groß. Wir hatten bereits im Vorverkauf 320 Eintrittskarten abgesetzt, und schon während des Turniers wurden wir immer wieder aufgefordert, weitere Showtanz-Contests folgen zu lassen,“ sagte die 1. Vorsitzende der Karnevalsabteilung, Michaela Kappius.

Fünf Männerballetts, die Torpedos Türpke aus Niederntudorf, das Männerballett der Volkstanzgruppe aus Oberntudorf, die Sälzer Jungs aus Salzkotten, die Dancing Tigers aus Scharmede und das Männerballett No Talent aus Upsprunge, wetteiferten lautstark angefeuert von ihren Fans um den erstmals ausgelobten und vom Thüler Männerballett und Thomas Baumhögger gestifteten Wanderpokal.

Bei den Tanzgarden waren es die Tanzgarde des TSV Tudorf, die Sälzer Tanzgarde aus Salzkotten und die Scharmeder Tanzgarde, die auf der Bühne eine super Show ablieferten und es den Jurymitgliedern schwer machten, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Die Tanzgruppe aus Ostenland nicht zeigte nicht nur scharfe Zähne, sondern auch einen tollen Gardetanz. Foto: Hans Büttner

Neben den teilnehmenden Gruppen lieferten auch die Männer des Thüler Balletts, „die Flying Dancers“ und die Thüler Tanzgruppe, die Rot-Weißen Funken mit ihrem Gardetanz „Reise um die Welt umjubelte Vorstellungen. Beide Gruppen traten, ebenso wie die Tanzgarde Ostenland, außerhalb der Wertung auf.

Die Karnevalsabteilung Half un Half ist in diesem Jahre mit einem Büttenabend, dem Kinderkarneval, dem Weiberkarneval und dem Show-Contest mit gleich vier Veranstaltungen in Thüle präsent. Zudem haben die Mitglieder der Abteilung auch einen Mottowagen gebaut, mit dem sie an den Umzügen in Paderborn und Delbrück teilnahmen.

