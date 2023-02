Niederntudorf: Jecken starten zurück in die Zukunft

Superstimmung zum Sessionsfinale in der Kleeberghalle

Salzkotten-Niederntudorf

Mit Vollgas zurück in die Zukunft: So feierten die Tudorfer nach der Corona-Abstinenz die Wiedergeburt ihres Karnevals in der brodelnden Kleeberghalle. Carmen und Roland Cladbach moderierten als „Marty McFly“ und „Doc Emmett Brown“ eine ausgelassene Bühnenshow zum Finale des Türpker Karnevals.

Von Günther Uhrmeister