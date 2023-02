Kürzester aller Rosenmontagsumzüge startet in Salzkotten

Erst war der Schlüssel weg, dann gab's was auf die Ohren: Der Rosenmontag verlief für Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger vielleicht nicht ganz so optimal. Und dennoch waren er und sein Mitarbeiterteam bestens gelaunt. Pünktlich um 11.11 Uhr eroberten die Jecken den Amtssitz, wobei der Rathauschef den Schlüssel ganz freiwillig an den Salzkottener Prinzen Rene I. Scherf übergab.

Jecken erobern Rathaus und ziehen um in Sälzerhalle

Mit dabei waren unter anderem das Prinzenpaar aus der Salzkottener Karnevalshochburg Scharmede, Frauke Berger und Hans Werner Peitz, sowie das Salzkottener Kinderprinzenpaar Maxim und Alina und das Scharmeder Nachwuchspaar Ida Klaus und Jaden Wallace. Damit der Bürgermeister all' seine „Hobbits“ im weiten Hederland auch gut hören kann, heftete Prinz Rene dem Stadtoberhaupt zwei große Hobbit-Ohren an. Doch hinein in die Sälzer Schaltzentrale ging es für die Narren dann doch nicht.

Weil das Verwaltungsgebäude derzeit saniert wird, fehlten zum Feiern nicht nur der Ratssaal, sondern auch der legendäre grüne Teppich, der jahrzehntelang als Tanzboden gedient hatte. Und so kamen die Jecken an der Heder erstmals in den Genuss eines Rosenmontagsumzuges – wenn auch in den des vermutlich kürzesten aller Rosenmontagsumzüge, seit es Rosenmontagsumzüge gibt.

Das SaRoMo-Orchester führte den vermutlich kürzesten Rosenmontagsumzug, seit es Rosenmontagsumzüge gibt, an. Foto: Marion Neesen

Vom neuen Anbau am Marktplatz hinüber zur Sälzerhalle sind es gut 350 Meter. Diese absolvierte der jecke Tross frohgelaunt und angeführt vom SaRoMo-Orchester, dem Salzkottener Rosenmontagsorchester unter der Leitung von Willi Jäger. Bürgermeister Ulrich Berger freute sich, dass es in der „Außenstelle“ des Rathauses so voll war: „Wir sind überwältigt und freuen uns, dass alle wieder richtig Bock haben, Karneval zu feiern.“

Und schon legten die Tanzgarden aus dem Salzkottener Stadtgebiet los und eröffneten ein buntes Programm aus Tänzen, Sketchen und viel Musik. Für Unterhaltung sorgten unter anderem die Garden und Tanzgruppen aus Salzkotten, Scharmede, Oberntudorf, Upsprunge, Solomariechen Fiona Pass sowie die KFD-Karnevalistinnen. Berger vergaß allerdings nicht, den Salzkottener Prinzen hochleben zu lassen, der am vergangenen Sonntag Geburtstag hatte. Und wer sich fragte, was aus dem grünen Teppich geworden sei, scherzte der Bürgermeister, der müsse sich vielleicht einmal Prinz Rene und seine Hobbits (in ihren grünen Umhängen) anschauen.

Der Scharmeder Karnevalspräsident macht indes nicht viele Worte, als er auf den Umzug am Sonntag zurückblickte. „Es war einfach nur schön“, so Raimund Schlüter kurz und knapp.

