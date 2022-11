Karnevalsverein Scharmede startet unter neuer Führung in die Session

Die Neuwahlen waren ein wichtiger Tagesordnungspunkt während der Jahreshauptversammlung. Ein neues Team hatte sich gefunden, stellte sich zur Wahl und wurde von den Mitgliedern einstimmig gewählt.

Der neue Vorsitzende Markus Baurichter regierte von 2019 bis 2021 mit seiner Frau Raphaela als Prinzenpaar die Scharmeder Narren. Er tritt die Nachfolge von Elmar Kürpick an, der den Verein von 2017 an geführt hatte.

Neuer Geschäftsführer ist Frank Dalhaus. Er war 2015 mit seiner Gattin Gabi Prinzenpaar in der Karnevalshochburg Scharmede. Zur Schatzmeisterin wurde Daniela Arens gewählt, die die Nachfolge von Konrad Werning antritt. Und auch sie hat Regierungserfahrung: 2008 schwang sie mit ihrem Mann Carsten das Prinzenpaar-Zepter. Konrad Werning steht als stellvertretender Schatzmeister mit seiner langjährigen Erfahrung dem Verein weiter zur Verfügung.

Außerdem wurden gewählt: Jessica Kaimann (1. Leiterin Marketing), Diana Noffke (2. Leiterin Marketing) und Tobias Rode (2. Vorsitzender). Mit diesen Dreien, die auch in der Vergangenheit schon viele wichtige Aufgaben im Verein übernommen haben, verjüngen sich die Scharmeder Karnevalisten in leitenden Funktionen. Jessica Kaimann war bereits zuvor als 1. Schriftführerin und 2. Geschäftsführerin in der Vorstandsarbeit engagiert.

Abgerundet wird das Führungsteam von Raimund Schlüter – als fast immerwährender Präsident des Vereins. Mit seiner Erfahrung aus vielen Jahren karnevalistischen Treibens ist er für die Scharmeder kaum noch wegzudenken.

Im Block wurden zahlreiche Mitglieder in den neuen erweiterten Vorstand gewählt. Dieser besteht nun aus 15 Mitgliedern. Darunter wurde auch ein neuer Schriftführer gewählt. Diesen Posten übernimmt der scheidende Vorsitzende Elmar Kürpick. Als seine Stellvertreterin wurde Annika Zickerick gewählt.

Mit einer rauschenden Karnevalsauftaktparty am Samstag, 19. November, ab 20.01 Uhr starten die Scharmeder Narren in der Schützenhalle in die neue Session. Weitere Termine sind am 28. Januar die Jeck’sche Nacht, am 4. Februar Karneval Klassik, am 5. Februar Kinderkarneval, am 16. Februar Weiberkarneval (organisiert durch die KFD) und am 19. Februar der Rosensonntagsumzug mit anschließender Karnevalsabschlussparty.