Karnevalverein Blau-Weiß Scharmede sagt Umzug zum dritten Mal in Folge ab

Es kommt nicht überraschend, traurig und enttäuscht sind die Karnevalisten in Scharmede aber dennoch. Der Karnevalverein Blau-Weiß hat am Montag seinen für den 27. Februar geplanten Umzug „schweren Herzens“ abgesagt. „Die pandemische Lage und auch die Hoffnung auf eine Verbesserung der Situation sind recht aussichtslos, so dass ein weiteres Abwarten keinen Sinn mehr ergibt“, teilt der Vorstand mit seinem Vorsitzenden Elmar Kürpick mit.

Damit wird der Scharmeder Umzug, der sich immer am Karnevalssonntag in Bewegung setzt, zum dritten Mal in Folge nicht starten. 2020 hatten die Scharmeder wegen eines Unwetters ihren Umzug vorsichtshalber in den Mai verlegt. Dann kam jedoch Corona, so dass die Jecken weder 2020 noch 2021 feiern konnten. Abgesagt sind auch der Karneval Klassik, der Kinderkarneval, die Jecksche Nacht und die Party am Rosenmontag.

Auch wenn die Regierung Außenveranstaltungen derzeit noch für zulässig halte, so stellten doch die Auflagen mit Personenbegrenzung und Mindestabstand zu große Einschränkungen dar. „Wer feiert schon gern an der Straße, und darf noch nicht einmal den Nachbarn unterhaken, um mit ihm zu schunkeln und zu singen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und welches Bild ist das, wenn alle Teilnehmer mit einer medizinischen oder FFP2-Maske auf den Wagen, als Fußgruppe und als Zuschauer am Straßenrand stehen? Das ist für uns ein ‚No go‘ “, so Elmar Kürpick.

Aktive sind enttäuscht

„Nun müssen wir eine Entscheidung treffen – auch der vielen Wagenbauer und der Fußgruppen wegen – und diese kann unter diesen Umständen nur lauten: Absage. Von einer Verschiebung haben wir ebenfalls Abstand genommen, so dass wir erst im kommenden Jahr alle Jecken aufrufen, nach Scharmede zu kommen und kräftig Karneval zu feiern“, so Kürpick weiter.

Mit Enttäuschung sei die Nachricht bei den Aktiven aufgenommen worden. Aber auch diese seien realistisch. Zwar hätten einige Wagenbauer schon im Dezember ihre Arbeit aufgenommen, doch dass es zur Absage kommen könnte, war ihnen zu diesem Zeitpunkt klar. „Man kann natürlich nicht erst vier Wochen vorher mit dem Bau der Wagen beginnen“, so Kürpick.

Dass der Umzug nun im dritten Jahr in Folge nicht rollt, und auch andere närrische Veranstaltungen wegen der Pandemie abgesagt werden mussten, „bereitet uns zunehmend Sorge“, so Kürpick. Vereinsaustritte seien bisher zwar nicht zu beklagen, „aber wir fürchten, dass die Motivation von Jahr zu Jahr mehr abnimmt“. Finanziell habe der Verein bisher nur ein geringes Minus gemacht, das gut abgefedert werden könne. „Schön ist das aber dennoch nicht“, so Kürpick. Die erneute Absage zöge etwa den Tanzgarden, die seit Monaten probten, den Teppich unter den Füßen weg.

Konrad Werning, Geschäftsführer und Schatzmeister des Vereins: „Die Karnevalsgruppen sind das Rückgrat und das Fundament des Vereins. Diese wollen wir alles andere als vor den Kopf stoßen. Vielmehr wollen wir sie bestärken, im kommenden Jahr wieder dabei zu sein.“

Keine Verschiebung geplant

Eine Verschiebung des Karnevalsumzugs ins Frühjahr, ähnlich wie es in Paderborn geplant ist, kommt für die Scharmeder nicht in Frage. „Karneval gehört einfach vor Aschermittwoch. Im April oder Mai ,Helau‘ und ,Knolli Knolli Schaubau‘ zu rufen, damit tun wir uns doch schwer“, so Kürpick. Die Paderborner wollen die Scharmeder aber auf jeden Fall mit einem Wagen und der Tanzgarde unterstützen.

Schauen hoffnungsvoll nun auf den Umzug in 2023: (von links) Präsident Raimund Schlüter, Prinz Hans-Werner, der „Vielseitige“, Prinzessin Frauke, „dat rheinisch Madel“ und Jessica Kaimann als Leiterin Marketing im Karnevalverein 1974 e.V. Scharmede – umrahmt von der Tanzgarde Scharmede und den Standartenträgern. Foto: Blau-Weiß Scharmede

Buchstäblich in letzter Minute konnten die Blau-Weißen Jecken eine Karnevalsauftaktparty im November 2021 ausrichten, in der das neue Prinzenpaar gekürt wurde. Und somit gelte der Dank des Vereins auch dem Prinzenpaar Frauke Berger, „dat rheinisch Madel“, und Hans-Werner Peitz, „dem Vielseitigen“ sowie dem Elferrat für sein Verständnis.

So ganz verzichten wollen die Scharmeder dennoch nicht auf auf ihren Karneval. Zumindest für die kleinen Jecken ist eine Dorfrallye vom 24. bis 26. Februar geplant. Im vergangenen Jahr hätten sich viele Kinder begeistert und bunt kostümiert den Aufgaben gestellt. Auch „Alf, der Gaukler“ sei wieder dabei. Weitere Informationen will der Karnevalverein über seine Homepage (www.karneval-scharmede.de) veröffentlichen.

„Bleiben wir als Karnevalisten zuversichtlich und heiter. Schließlich haben wir in vielen Jahren Trübsinn und Wintermüdigkeit aus uns herausgetrieben. Im nächsten Jahr tönt es wieder ,Knolli Knolli Schabau‘ durch die Schützenhalle und den Ort zum Karneval 2023“, so der Präsident des Karnevalvereins Raimund Schlüter.