Kein Platz für Rassismus bei Gilbarco in Salzkotten

Der Betrieb Gilbarco in Salzkotten, der mit 370 Beschäftigten unter anderem Zapfsäulen herstellt, gehört jetzt zu den Betrieben, die sich an der Initiative „Respekt!“ der IG Metall beteiligen.

Unternehmen beteiligt sich an Initiative „Respekt!“ der IG Metall

Jetzt wurde am Werkstor ein „Respekt!“-Schild angebracht. Damit zeigen der Betrieb und die Beschäftigten, dass sie gemeinsam für Respekt und gegen Rassismus einstehen wollen. In einem Videoprojekt, das während der jüngsten Betriebsversammlung vorgestellt worden ist, erklären die Mitarbeiter, was für sie Respekt bedeutet.

„Solidarität, Vielfalt und Zivilcourage sind unseren Kolleginnen und Kollegen besonders wichtig im Umgang miteinander. Darauf haben wir uns mit der Initiative noch stärker gemeinsam verpflichtet. Dazu gehört der Einsatz für die Mitmenschen, aktuell zum Beispiel für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine“, kommentiert Heinz Schröder, IG-Metall-Betriebsratsvorsitzender der Firma Gilbarco.

Konrad Jablonski, Erster Bevollmächtigter und Geschäftsführer der IG Metall Paderborn ergänzt: „Mit ihrer Beteiligung an der Initiative ‚Respekt!‘ setzen die IG Metaller bei Gilbarco ein wichtiges Zeichen des Zusammenhalts. Gerade in unseren schwierigen Zeiten ist das besonders wichtig.“

„Respekt! Kein Platz für Rassismus“ ist eine Initiative, die sich gegen Rassismus, Diskriminierung und Intoleranz richtet. Sie wirbt für ein respektvolles Verhalten gegenüber anderen, für Toleranz, Anerkennung und Wertschätzung. Das „Respekt!“-Schild, Erkennungszeichen der Initiative, hängt in und an zahlreichen Betrieben, Vereinen und Schulen überall in Deutschland. Das Videoprojekt der IG Metall Paderborn bei Gilbarco lässt sich online ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=yqwiiESMR14