Kein TÜV fürs Erdgas-Auto

Seit mehr als 14 Jahren fährt Richard Brosowski aus Salzkotten einen VW Touran mit CNG-Antrieb. Beim letzten TÜV-Besuch versagte ihm der Gutachter aber die Weiterfahrt. Der 62-Jährige muss sein Auto stehen lassen. Hintergrund: Vor sechs Jahren explodierte ein CNG-Auto an einer Tankstelle.

Richard Brosowski vor seinem VW Touran mit CNG-Antrieb, dem der TÜV keine Plakette mehr geben will.

VW hat schon länger Ärger mit seinen Erdgasfahrzeugen. Schon 2012 wurden die Modelle Touran, Passat und Caddy wegen korrodierender Gastanks in die Werkstätten gerufen. Nun muss der Touran mit CNG (steht für „Compressed Natural Gas“) aus dem Produktionszeitraum 2005 bis 2015 erneut in die Werkstatt. Laut Kraftfahrtbundesamt sind weltweit 21.014 Fahrzeuge betroffen, davon 8325 in Deutschland.