Keine Mehrheit für Einführung der Ehrenamtskarte in Salzkotten

So wie die SPD Fraktion ihren Antrag zur Einführung einer Ehrenamtskarte in Salzkotten formuliert hatte, fand dieser im Jugend-Kultur-und Sportausschuss keine Mehrheit. Vielmehr soll nun geprüft werden, ob eine Ehrenamtskarte überhaupt das Richtige sei, um das Ehrenamt in der Stadt Salzkotten zu würdigen.

Der SPD-Antrag scheiterte – in einer anderen Stadt will die CDU diese einführen

Seit zehn Jahren gibt es die landesweit gültige Ehrenamtskarte in NRW. Die Salzkottener SPD-Fraktion möchte diese nun auch in der Sälzerstadt ausgeben. Auch hier gäbe es viel ehrenamtliches Engagement, das die Stadt aktiv und nachhaltig präge, heißt es in der Antragsformulierung. „Dieses Engagement möchten wir durch die Einführung der Ehrenamtskarte wertschätzen“, so die Fraktion.

Nach Vorstellungen der SPD soll in einem ersten Schritt die Verwaltung zusammen mit Vertretern aus Politik und Vereinswesen wie Stadtsportbund, Musikverband, Heimatvereinen einen Vorschlag erarbeiten, unter welchen Voraussetzungen die Ehrenamtskarte an die Bürgerinnen und Bürger vergeben werden kann. Anschließend soll in einem zweiten Schritt erarbeitet werden, welche Vorteile den Karteninhabern in Salzkotten konkret gewährt werden könnte. Hierzu soll auch der Verkehrsverein eingebunden werden.

Das Thema Einführung einer Ehrenamtskarte in Salzkotten sei nicht neues, sagte Annette Stracke (CDU). Sie sieht die Ehrenamtskarte als Vergünstigung für einzelne Personen. Aber ihrer Ansicht nach sollten lieber Menschen, die in Gruppen Ehrenamtliches leisten, unterstützt werden. Auch stelle sich die Frage der Wertigkeit. So sei ihrer Meinung nach das Ehrenamt höher zu werten als etwa die Nachbarschaftshilfe.

Während FDP-Ratsherr Andreas Hoffmann die Vergabe von Ehrenamtskarten auch als Zeichen der Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement sah, sprach Christian Großen (CDU) von der Schwierigkeit der Kontrolle. Auch sprach sich der Ratsherr dafür aus, mehr das Ehrenamt vor Ort zu unterstützen. Der SPD-Antrag wurde mit acht zu sechs Stimmen knapp abgelehnt.

Die Ehrenamtskarte gibt es bislang nur in Büren. In Bad Wünnenberg diskutiert die Politik noch über die Art der Einführung. Der Antrag der CDU stieß dort in allen Fraktionen auf grundsätzliche Zustimmung. „Es wurde ein interfraktioneller Arbeitskreis gebildet, der zusammen mit der Verwaltung offene Punkte diskutieren soll“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Kevin Gniosdorz auf Anfrage dieser Zeitung.