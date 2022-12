Kilos verlieren und Lebenszeit gewinnen

Eine ungewöhnliche Aktion ist an Heiligabend in Verlar gestartet. Dirk Keller und Jens Baumhoer wollen Kilos zugunsten der DKMS verlieren. Jedes Kilo soll bares Geld bringen.

Bürgermeister Ulrich Berger (rechts) moderierte das ungewöhnliche Wiegen in seinem Heimatort. Auf die Waage stellten sich Schützenoberst Jens Baumhoer (links) und Dirk Keller vom Sportverein. Während Baumhoer mit 130,2 Kilo an den Start ging, brachte Dirk Keller 132,6 Kilo auf die Waage.

Im November ist der Sportverein SV Blau-Weiß Verlar eine offizielle Kooperation mit der Fußballschule des VfL Bochum eingegangen. Diese Kooperation ermöglicht im Juni des nächsten Jahres ein dreitägiges Fußballcamp für Kinder im Alter von 5 bis 16 Jahren in Verlar. Außerdem wird am 10. Juni Benefizspiel zwischen der Altherrenmannschaft Verlar/Holsen/Mantinghausen und der Traditionsmannschaft des VfL Bochum ausgetragen.

Alle Überschüsse des Wochenendes sollen der Deutschen Knochenmarkspendedatei (DKMS) zugutekommen. In Verlar sind unter der Regie des Musikvereins Harmonie Verlar in den vergangenen 20 Jahren schon zahlreiche Aktionen für die DKMS gelaufen. Jetzt hat der Verein eine außergewöhnliche Abnehmaktion gestartet. Mit Dirk Keller aus dem Vorstand des Sportvereins und Jens Baumhoer (Oberst, König und Kronkönig) stellten sich auch gleich zwei geeignete Kandidaten für die ungewöhnliche Aktion zur Verfügung. Sie wollen für den guten Zweck Kilos verlieren.

Mindestens 20 Kilos sollen purzeln

„Der Musikverein Harmonie Verlar erfreut am Heiligen Abend an mehreren Stationen in Verlar und Holsen die Menschen mit weihnachtlichen Klängen und sammelt gleichzeitig Spenden für die DKMS. Da bot es sich an, an diesem Tag auch das Startwiegen zu absolvieren“, sagte Dirk Keller.

Rund 150 Schaulustige waren am Nachmittag am Bürgerhaus Zeugen des Ereignisses. Ziel der Aktion ist es, dass beide Schwergewichtler bis zum Benefizspiel möglichst viele Kilos purzeln lassen. Jedes verlorene Kilo bringt bares Geld für die DKMS, denn Unterstützer können ab einem Euro pro Kilo spenden. Das Abschlusswiegen soll in der Halbzeitpause des Benefizspiels erfolgen. Schon jetzt sind stattliche 150 Euro pro Kilo zusammengekommen.

„Wir verlieren Kilos, aber andere gewinnen Lebenszeit“, so lautet der Slogan, dem die beiden Kandidaten ab sofort Taten folgen lassen wollen. Mindestens 20 Kilo möchte jeder von ihnen in den sechs Monaten verschwinden lassen.

https://www.dkms.de