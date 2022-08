Kirchengemeinde Thüle holt 1000. Turmgeburtstag nach

Seit nunmehr 1002 Jahren steht der vom Fuße bis zum Hahn 37 Meter hohe Turm am gleichen Fleck. Keine Eroberungen und Kriege, keine Seuchen und auch keine Pandemie konnten ihn erschüttern.

MEHR ZUM THEMA St.-Laurentius-Gemeinde Thüle feiert ein Jahr lang mit vielen Aktionen 1000 gute Taten zum Turmjubiläum

Seine Erbauung – übrigens nicht als Kirch-, sondern als Wehr- oder Aussichtsturm – geht in das Jahr 1020 zurück, wobei die Bauherren unbekannt sind. "Vielleicht waren es die Herren von Hörde zu Boke, die hierresidiert haben", mutmaßt Thüles Kirchenführer Reinhard Syring. Vor zwei Jahren wollten die Thüler den 1000. Geburtstag mit einem Turmfest feiern und mussten es aufgrund der Pandemie verschieben. Am Sonntag, 14. August, soll das Jubiläum nun mit einem großes Fest nachgefeiert werden.

Kirchenführer Reinhard Syring kennt den Kirchturm, der sich trotz seines hochbetagten Alters in einem bemerkenswert guten Zustand präsentiert, in- und auswendig. „Bis auf eine Höhe von etwa 2,50 Meter wurde der Turm aus Salzkotter Kütgestein gebaut“, führt der Thüler die Standfestigkeit des Gemäuers auf ein gutes Fundament zurück. 1,50 Meter dick sind die Wände. Erbaut wurde der Turm offenbar, um einen guten Blick über die Ebene zu haben und rechtzeitig Feinde zu entdecken. Schießscharten in den Wänden sind Zeugen feindseliger Zeiten. Aber auch für Lagerungszwecke wurde der Turm genutzt. Erst Ende des 12. Jahrhunderts erhielt er seine religiöse Funktion, als die romanische Kirche angebaut wurde.

Zunächst über Stein-, dann über Holzstiegen führt Reinhard Syring Besucher vorbei an der Uhrenstube hoch hinauf bis in die Glockenstube. Die so genannte Bauernglocke ist mit ihren zwei Tonnen die schwerste der vier Glocken, die zusammen 5,1 Tonnen wiegen, und gleichzeitig auch die älteste. Sie hängt dort seit 1664. Ihre drei Schwersten zogen nach dem Zweiten Weltkrieg 1948 ein. In beiden Weltkriegen durften die Thüler nur eine Glocke behalten. Die Glocke und eine uralte Legende sind mit der Ortschaft Thüle eng verbunden. So soll einst eine ungeweihte Glocke samt Teufel in hohem Bogen durch ein Schallloch im Kirchturm in einen örtlichen Sumpf geflogen sein. Noch heute heißt das Gebiet dort Glockenpohl. Der Glockenbrunnen in der Ortsmitte gilt als Wahrzeichen und ist erst jüngst neu gestaltet worden.

Die Bauernglocke in der Glockenstube wurde 1664 gegossen. Kirchenführer Reinhard Syring kennt den Thüler Kirchturm in- und auswndig Foto: Marion Neesen

Der kantige Thüler Kirchturm strahlt ebenso wie die Kirche Geschichte aus. Wer diese gemeinsam mit Kirchenführer Reinhard Syring entdecken möchte, sollte sich den 14. August notieren. Zweimal bietet er an diesem Tag eine Führung an. Rund um den Kirchturm veranstaltet die St. Laurentius Gemeinde mit ihren etwa 1400 Katholiken ein großes Fest. „Unter anderem werden die eigens für diesen Geburtstag gegründeten Thüler Turmspatzen auftreten“, berichtet Theo Küsterarent vom Kirchenvorstand. Mit dabei sind auch der Musikverein und der Spielmannszug. Für eine gute Stärkung wird der eigens kreierte Turmburger sorgen. Auftakt ist um 9 Uhr mit einer Messer und anschließender Laurentiusprozession, zu der Weihbischof Matthias König kommen wird. Das Grundmaß des Thüler Kirchturmes beträgt übrigens acht mal acht Meter. Die Acht sei ein starkes Symbol, meint Reinhard Syring. Eine liegende Acht symbolisiere die Unendlichkeit – und vielleicht ist das ein gutes Zeichen für den alten Thüler Kirchturm. „Der Kirchturm steht seit mehr als 1000 Jahren hier und ist nicht aus Thüle wegzudenken“, sagt Reinhard Syring, "er ist Thüle."