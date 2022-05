Kommt ein MRT geflogen

Der Zeitplan ist sportlich. Zum 30. Mai will Dr. med. Karl-Friedrich Schünemann (59) seine neue Radiologie im dritten Salzkottener Ärztehaus eröffnen. Noch ist das Gebäude nicht bezugsfertig. Doch das Herzstück seiner Praxis ist am Dienstag im wahrsten Wortsinn schon einmal eingeflogen.

Der knapp sechs Tonnen schwere Magnet-Resonanz-Tomograph (MRT) schwebte per Schwerlastkran ins zweite Obergeschoss ein. Neun Meter ging es in die Höhe. Am Gebäude musste eigens ein Gerüst errichtet werden, das den tonnenschweren Magneten, der in South Carolina gebaut wurde, tragen konnte. Von diesem Podest aus wurden die letzten Meter zum angestammten Platz in der 450 Quadratmeter großen Praxis per Hubwagen überbrückt.