Konzerte in Paderborn und Salzkotten als musikalischer Appell für den Frieden

Angesichts des Volkstrauertages führte die Singgemeinschaft Salzkotten unter Leitung von Thomas Rimpel mit dem Sinfonieorchester Paderborn e.V. am Wochenende in der Paderborner Kirche St. Heinrich und in der Salzkottener Kirche St. Marien „The Armed Man“ (Der bewaffnete Mann) des walisischen Musikers Karl Jenkins (1944 geboren) auf. Das Konzert in St. Heinrich war bereits Tage zuvor ausverkauft.

Die oratorienhaft angelegte Komposition mit dem Untertitel „A Mass for Peace“ (Messe für den Frieden) rührt in diesen schwierigen Zeiten offensichtlich viele Musikfreunde zutiefst an. Monika Breithaupt, Vorsitzende der Singgemeinschaft, erinnerte in ihrer Begrüßung daran, dass in der Konzertplanung vor über einem Jahr der unsägliche Krieg gegen die Ukraine in seiner aktuellen Dimension nicht absehbar war und das Konzert somit eine erschreckende Aktualität erlangt. Daher ist der Erlös des Konzertes dem Verein Sertse zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine zugedacht.