Kreisfeuerwehrverband Paderborn bewirtet 500 Senioren

Feuerwehr will in Krisen auch Kradmelder einsetzen

Salzkotten

Wie wichtig die Feuerwehr in Krisen ist, hat erst in diesem Jahr der Tornado im Kreis Paderborn gezeigt. Menschen, die einen Großteil ihres Lebens ehrenamtlich in den Dienst der Feuerwehr gestellt haben, hat der Kreisverband daher jetzt beim Seniorennachmittag in den Mittelpunkt gestellt.