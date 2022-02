Kreissportbund plant Bewegungskita in Tudorf

Einrichtung für 75 Kinder – Grüne äußern Bedenken am Standort

Salzkotten

Der Kreissportbund Paderborn (KSB) plant eine weitere Kindertagesstätte in Tudorf. Nach dem gleichen pädagogischen Konzept wie in Delbrück und im Altenautal soll in der Nähe der Kleeberghalle gemeinsam mit der Investorenfamilie Corinna und Benedikt Rotte eine Einrichtung für etwa 75 Kinder entstehen, deren Schwerpunkt im Bereich Bewegung liegt.

Von Marion Neesen