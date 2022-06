Einbrecher durchsuchen Einfamilienhaus in Salzkotten

Salzkotten

In ein Einfamilienhaus am Nachtigallenweg in Salzkotten sind Unbekannte laut Polizei zwischen Mittwoch, 15. Juni, um 17 Uhr und Donnerstag, 16. Juni, 9.30 Uhr eingebrochen. Bei der Tätersuche tappt die Polizei aktuell noch im dunkeln und wendet sich nun an die Öffentlichkeit.