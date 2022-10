Kürbis – viel mehr als Suppe und Gruselkult

Trendgemüse der Saison – Siegeszug in heimische Küchen

Seit drei Jahren züchtet Vincent Tölle Kürbisse. Die Anbaufläche hat er inzwischen auf zwei Hektar ausgeweitet. Die Ernte ist in diesem Jahr üppig ausgefallen. Besonders beliebt sind jetzt Halloween-Kürbisse.

Vincent Tölle will einmal den Betrieb seiner Eltern in Salzkotten übernehmen. Schon jetzt bringt er eigene Ideen ein. „In der Landwirtschaft wird es sicherlich auch in Zukunft nicht einfacher werden. Da ist es wichtig, sich breit aufzustellen“, sagt der 18-Jährige, der im dritten Lehrjahr seiner Ausbildung zum Landwirt steht.