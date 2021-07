Läden bleiben vorerst offen

Im Kreis Paderborn gilt jetzt die bundesweite Corona-Notbremse ab Inzidenzwert 100: Am Freitag teilte die Behörde wie berichtet mit, welche Regelungen nun einzuhalten sind.

Kreis Paderborn: Einkaufen mit Termin und Test weiterhin möglich – Ausgangssperre ab 22 Uhr – Inzidenz auf 164,4 am Samstag gestiegen – mit Kommentar

An diesem Samstag ist weiterhin das Einkaufen in Geschäften des täglichen Bedarfs ohne Auflagen möglich. Bei allen anderen Läden ist wie bisher „click & meet“ mit negativem Testergebnis vorgeschrieben. Zwischen 22 und 5 Uhr gilt von diesem Samstag an im gesamten Kreisgebiet die Ausgangssperre. Im privaten Bereich sind nur noch Treffen – sowohl drinnen wie draußen – zwischen den Angehörigen eines Haushalts mit nur einer weiteren Person gestattet.